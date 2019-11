Uomini e Donne, anticipazioni: chiarimento tra Ida e Riccardo

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo l’ultima puntata del trono over Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono visti per fare la pace.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima puntata, quella del 19 novembre, nel trono over abbiamo assistito all’ennesimo litigio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La coppia sembra non trovare pace e dopo aver stupito tutti rimettendosi insieme qualche settimana fa, è tornata subito a litigare. Superato il primo ostacolo costituito dall’incontro di 10 giorni fa la coppia rema a vista tra una discussione e l’altra.

Dopo l’ultima discussione sembra che i due abbiano fatto pace, vista la foto pubblicata di recente da Riccardo.

Nella puntata di ieri del trono over di Uomini e Donne abbiamo assistito all’ultimo litigio della coppia composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due hanno iniziato a punzecchiarsi subito ad inizio puntata, con la donna che chiedeva più passione da parte del compagno.

La risposta, piccata, del cavaliere è stata: “Ida stai facendo come in passato quando ci siamo allontanati”, vecchio cavallo di battaglia di quando non voleva ritornare con lei. Ida ha però replicato “Io mi lamento perché ti voglio”.

Riccardo però ha sottolineato che in un rapporto non conta solamente la componente fisica, innescando un ennesimo botta e risposta. Il cavaliere poi ha deciso di lasciare lo studio, seguito a ruota da Ida che voleva a tutti i costi chiarire la situazione.

Successivamente Maria De Filippi si è collegata con Ida trovandola in lacrime e da sola, dato che Riccardo l’aveva lasciata li. Ma come è continuata la storia tra i due al termine della puntata?

Purtroppo non abbiamo ancora le anticipazioni della prossima puntata del programma, in registrazione in queste ore, ma abbiamo un elemento che fa ben sperare i fan della coppia. Riccardo ha infatti pubblicato una foto in cui i due apparivano insieme.

Essendo stata pubblicata qualche giorno fa, quindi dopo la puntata registrata ieri (e datata 9 novembre n.d.r.), essa probabilmente indica un riavvicinamento tra i due.