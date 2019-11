Uomini e Donne, anticipazioni: Ida in lacrime per Riccardo

Uomini e Donne, trono over. Ida Platano in lacrime per l’ennesima discussione avuta con Riccardo Guarnieri. Cosa succederà nella puntata di oggi?

Arrivano le ultime anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne trono over. Negli scorsi giorni vi abbiamo anticipato che Gemma Galgani correrà via dallo studio del programma in lacrime a causa di un’incomprensione con Juan Luis.

Nella stessa puntata vedremo anche un’altra dama subire la stessa sorte. Si tratterà di Ida Platano, che dopo aver lasciato lo studio insieme a Riccardo Guarnieri, scoppierà a piangere dopo l’ennesima discussione.

Ancora un litigio per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che non sembrano trovare mai pace.

Le ultime anticipazioni della prossima puntata del trono over ci raccontano di due delle protagoniste del programma che andranno dietro le quinte in lacrime. Si tratta di Gemma Galgani e Ida Platano.

Della prima abbiamo largamente parlato nei giorni scorsi. Di come ci sia stata un’incomprensione con il suo attuale corteggiatore Juan Luis, venezuelano di 57 anni, che fortunatamente sembra essersi risolta per il meglio.

Della seconda invece la notizia è più recente e parla dell’ennesimo litigio con Riccardo Guarnieri. Nello specifico in studio la dama si lamentava del poco trasporto che Riccardo ha nei suoi confronti.

A queste parole è seguita la domanda diretta di Maria De Filippi. “Ma lei ti piace? Il sentimento che dici di provare, lo si prova anche per una madre”, chiede la presentatrice del programma.

Riccardo spiega allora che non è il trasporto che manca, ma si sente frenato dalle incomprensioni irrisolte che i due si portano appresso dalla precedente relazione. I due iniziano a battibeccare e praticamente insieme lasciano lo studio.

Successivamente Maria si ricollegherà con la dama da dietro le quinte e vedremo che Ida è in lacrime mentre Riccardo è andato via dopo l’ennesimo litigio. Come andrà a finire la situazione?