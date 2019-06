Uomini e Donne, anticipazioni: ecco una possibile tronista

Uomini e Donne, anticipazioni. Valeria Bigella è una delle candidate a diventare una delle nuove troniste del dating show.

Arrivano nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Siamo ancora a giugno ma già si fa un gran parlare di chi si siederà sui troni del dating show di Canale 5 la prossima stagione. Chi verrà scelto dalla redazione di Maria De Filippi?

Il nome nuovo per il trono è quello di Valeria Bigella, ex concorrente di Temptation Island 2017, attualmente impegnata come stilista e influencer. La donna è stata raggiunta dalle voci della possibile candidatura e risponde ai suoi followers su Instagram.

Valeria Bigella fa chiarezza sul suo possibile passaggio a Uomini e Donne.

Valeria Bigella ha partecipato all’edizione del 2017 di Temptation Island. Dopo la rottura con Alessio Bruno, l’uomo con cui aveva partecipato al reality, al termine di una storia lunga e tormentata, la ragazza aveva intrapreso una storia con con il calciatore Davide Petrucci.

Archiviata anche quella storia la ragazza è ora libera, ulteriore motivo per cui si fa un gran parlare di lei in ottica trono 2019/20. La Bigella, prima di Temptation Island era una commessa. Successivamente è diventata un’influencer e ora sta per lanciare la sua linea di costumi da bagno.

“Ormai lo sanno tutti che i social portano lavoro: le aziende ti scelgono per pubblicizzare i propri marchi, che siano di moda o altro. Io lavoro con Instagram e mi ritengo molto fortunata” dichiara Valeria.

Inoltre la stessa donna racconta tramite il suo profilo Instagram che non è mai stata contattata da nessun collaboratore di Maria De Filippi, quindi le voci su di lei sono, per ora, infondate. “Io prossima tronista? No… solo chiacchiercci… come tanti“.

Ricordiamo che i nomi più accreditati per i troni della prossima stagione di Uomini e Donne rimangono quelli di Antonio Moriconi e Klaudia Poznańska (per maggiori informazioni clicca QUI ).