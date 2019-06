Uomini e Donne, anticipazioni. Antonio Moriconi e Klaudia Poznańska primi nomi per i troni della prossima stagione.

Arrivano le prime anticipazioni estive della prossima stagione di Uomini e Donne. A poco meno di tre settimana dal termine del programma iniziano a girare le prime voci sulla nuova stagione del dating show.

In questo caso le voci si riferiscono ai possibili nuovi tronisti della prossima stagione. In questo caso i nomi sono tutti di volti già noti del programma: Antonio Moriconi, Klaudia Poznańska e Giulio Raseli.

Non solo anticipazioni ma anche news: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni fanno un tatuaggio di coppia.

Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, Klaudia Poznańska, ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, e Giulio Raseli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Questi i primi nomi che spuntano per il prossimo trono di Uomini e Donne.

Ognuno di loro è arrivato fino in fondo al programma, per poi non essere scelto dal proprio tronista ( sono stati a loro preferiti, in ordine, Andrea Dal Corso, Natalia Paragoni e Manuel Galiano).

Antonio ha già dichiarato che:”Sarebbe sicuramente una grossa opportunità. L’essere sul trono ti dà la possibilità di trovare davvero ciò che vuoi: arrivano a corteggiarti tantissime ragazze e puoi realmente incontrare la persona giusta“.

Giulio non ha rilasciato dichiarazioni, mentre di Klaudia sappiamo che sarebbe contenta di tentare la via del trono. A proposito di Klaudia, arriva un aggiornamento dal suo ex tronista e la sua attuale ragazza.

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni infatti hanno appena fatto un tatuaggio di coppia, tatuandosi due corone molto simili nella parte alta della schiena. Dalla fine del programma i due sono stati inseparabili e neanche dal tatuatore sono riusciti a separarsi.