Uomini e Donne, anticipazioni. Un nuovo nome per il trono classico arriva dai tentatori di Temptation Island.

Arrivano nuove anticipazioni per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne. Ai nomi di Giulio Raselli e Manuel Galiano, si aggiunge quello di un tentatore di Temptation Island. Il tentatore in questione è b.

Non sarebbe la prima volta che un tentatore passi dal programma di Filippo Bisciglia a quello di Maria De Filippi o viceversa. Giulio Raselli era un corteggiatore cosi come lo stesso Alessandro, che l’anno scorso ha corteggiato per un breve periodo Sara Affi Fella.

Quello di Alessandro non è il primo nome avvicinato al trono di Uomini e Donne.

Ma chi è Alessandro Cannataro? Ha 24 anni e vive a Milano. È un calciatore di professione e ha giocato in diversi club. Parla tre lingue, ha un diploma da geometra e da ragazzo ha giocato nelle giovanili dell’Inter e poi in prima serie in Inghilterra, fino a quando non si è rotto la caviglia. Il pallone lo ha portato spesso fuori dall’Italia e per qualche tempo ha vissuto ad Hong Kong.

Vi abbiamo detto che Alessandro Cannataro è il nome del tentatore vicino al trono di Uomini e Donne. Non vi abbiamo detto però che è l’unico: solo ieri infatti è rimbalzata la notizia che anche Alessandro Zarino potrebbe essere un nome per il trono.

Potrebbe perchè in realtà la notizia che lui e Jessica abbiano rotto, dopo che hanno lasciato insieme Temptation Island, è ancora tutta da confermare (per maggiori informazioni a riguardo, clicca QUI ).