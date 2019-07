Temptation Island, anticipazioni: finita tra Jessica e Alessandro

Temptation Island, anticipazioni. Dopo la rottura con Andrea in trasmissione, tra Jessica e il tentatore sarebbe già finita.

Arrivano nuove anticipazioni riguardanti Temptation Island. Dopo le prime notizie sulla puntata di lunedì 22 di ieri (per maggiori info clicca QUI ) arrivano nuove notizie su una coppia che ha lasciato il programma prima della fine.

Stiamo parlando della di Jessica, ex di Andrea, e del single con cui ha lasciato il programma di Canale 5. Pare infatti che la loro storia, a poco più di un mese dalla fine delle registrazioni, sia già terminata.

Alessandro Zarino non solo avrebbe chiuso con Jessica, ma potrebbe essere uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Ripartiamo dall’inizio. Jessica si è presentata a Temptation Island 2019 insieme al suo compagno Andrea per testare il loro rapporto. Sin dalla prima puntata le cose non sono andate bene tra i due, tanto che Andrea ha chiesto un falò di confronto a cui Jessica non si è presentata.

Due puntate dopo, e cioè lunedì 15 luglio, la coppia si è confrontata davanti al falò e si sono lasciati. Cosi Jessica è uscita dal programma con Alessandro Zarino, il tentatore che l’aveva conquistata nel corso delle puntate.

Ora dal web rimbalza la notizia che i due si sarebbero lasciati. Ricordiamo che non ci sono ancora conferme ufficiali della situazione, in quanto i protagonisti di Temptation Island non possono rilasciare dichiarazioni prima della messa in onda di tutte le puntate registrate.

Fatto sta che la stessa Jessica è stata beccata sui social a mettere “mi piace” a un commento di una fan che recita: “Ragazzi ho saputo che Alessandro sarà il nuovo tronista a Uomini e Donne, quindi è finita male”.