Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nell'ultima registrazione è andato in scena un nuovo battibecco tra Giulio e Giovanna.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione, datata 17 dicembre, è andato in scena l’ennesimo battibecco tra Giulio Raselli e la sua corteggiatrice Giovanna.

C’è da dire che il tronista, al termine della precedente puntata, era riuscito a risolvere i dissidi avuti con la dama e i due si erano anche baciati. Questa volta però il tronista paragona i genitori delle due ragazze facendo arrabbiare Giovanna.

Dopo aver conosciuto i genitori di Giulia, Giulio dice a Giovanna che i suoi erano un po’ freddi, scatenando l’ira della ragazza.

Nell’ultima registrazione del trono classico abbiamo visto come prosegue il trono di Giulio Raselli. Ormai ultimo superstite dei tronisti presentati a settembre, il ragazzo è agli sgoccioli del suo percorso ma non ha ancora preso una decisione.

Nel frattempo ogni puntata sembra allontanarlo dalla scelta. Litigi e incomprensioni sono all’ordine del giorno con le sue due corteggiatrici, Giulia e Giovanna. Nella registrazione del 17 dicembre vedremo di nuovo il tronista litigare con Giovanna.

Iniziamo col dire che al termine della puntata precedente, in cui pure aveva litigato con lei, il tronista aveva preso da parte la dama ed era riuscito a riappacificarsi, arrivando anche a biaciarsi.

Nell’ultima registrazione va in scena l’esterna di Giulio in cui va a conoscere i parenti di Giulia. L’esterna si dimostra molto toccante tanto da commuovere tutti in studio. Il ragazzo poi si rivolge a Giovanna dicendole che i genitori della ragazza si sono dimostrati più freddi di quelli di Giulia.

Ovviamente Giovanna ha iniziato a difendere i propri genitori da quest’accusa, iniziando un’ennesima discussione. Alla fine il tronista ha anche detto di non aver capito perchè lei si è arrabbiata. Solo Tina, in studio, si è schierata dalla sua parte.

Alla fine della puntata Giulio ha voluto chiarire quanto successo e si è scusato con Giovanna. Non voleva offendere i suoi genitori, solo che loro si sono dimostrati un po’ freddi. La ragazza risponde che lo sono stati perchè lui non si è sempre comportato bene con lei.

