Uomini e Donne, trono over anticipazioni. Nell’ultima registrazione sono mostrare le prove di Armando contro Juan Luis Ciano che mandano in crisi Gemma.

Arrivano le nuove anticipazioni di Uomini e Donne trono over. E’ stata registrata ieri l’ultima puntata del programma e abbiamo delle interessanti novità, sopratutto per quanto riguarda la coppia composta tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano.

Da segnalare anche delle novità per quanto riguarda Armando e alcune dame. Lo stesso Armando sarà causa di un momento di tensione tra Gemma e Juan Luis. Inoltre segnaliamo anche che per la prima volta da tanto tempo non si è parlato di Ida e Riccardo.

Le prove portate da Armando che coinvolgono Juan Luis impegnato in un’appuntamento con la sorella.

La puntata si apre subito su Armando. Il cavaliere in quel momento però non è coinvolto direttamente. Ha infatti portato con se delle conversazioni tra Juan Luis e sua sorella. Si intuisce che i due si sono conosciuti su Instagram e sono usciti qualche volta insieme.

Dai messaggi si evince, inoltre, che Juan Luis abbia anche allungato le mani ma che la sorella di Armando abbia rifiutato e non abbia più voluto vederlo. Il pubblico e Gemma Galgani rimangono senza parole alle prove portate in studio da Armando.

Secondo molti infatti il bel Juan Luis sta solamente sfruttando Gemma per guadagnarne in popolarità la stessa cosa è pensata sia da Tina Cipollari che da Gianni Sperti. Gemma lascia lo studio in lacrime e a consolarla sarà proprio l’opinionista con la quale si scontra sempre.

Si passa poi ad Armando, questa volta coinvolto in prima persona. Il cavaliere, infatti, è uscito con Roberta e questo non sta per niente bene all’altra dama, Veronica. La donna è sconfortata e fa capire che tra di loro c’è stato qualcosa in più di un semplice bacio. A questo punto è Roberta che in questo momento della trasmissione si sente sfruttata dal bel cavaliere napoletano.

