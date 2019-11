Il Segreto, deciso cambiamento nella programmazione

Il Segreto e Una vita, anticipazioni. In concomitanza con il ritorno di Amici di Maria De Filippi le due soap non andranno in onda il sabato.

Arrivano delle novità per quanto riguarda la programmazione di Una Vita e Il Segreto. Entrambe le soap opera, grande successo di pubblico su Canale 5, sono andate in onda tutti i giorni nell’ultimo periodo, ma da sabato 16 novembre non sarà più cosi.

Infatti il sabato sarà sospesa la programmazione delle due soap, sia nell’appuntamento pomeridiano che in quello serale. Questo perchè a partire da questo sabato, che è per l’appunto 16, ripartirà Amici di Maria De Filippi.

Saranno dunque sospesi gli appuntamenti pomeridiani e serali solo per il sabato, per il resto tutto immutato.

Un Vita andrà in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 fino alle 14:45, prima di Uomini e Donne. Il Segreto inizierà alle ore 16:10 fino alle 17:10 quando inizierà Pomeriggio Cinque. Confermato l’appuntamento della domenica per entrambe le soap.