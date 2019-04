Il Segreto, anticipazioni: in arrivo Alvaro Fernandez

Il Segreto, anticipazioni. In arrivo un nuovo personaggio: si tratta di Alvaro Fernandez, interpretato da Alessandro Bruni.

Sono arrivate le ultime anticipazioni della soap opera Il Segreto. I telespettatori italiani sono pronti a conoscere il nuovo personaggio in arrivo a Puente Viejo. Si tratta del nuovo medico Alvaro Fernandez, interpretato dal’attore di origini italiane Alessandro Bruni.

Il nuovo personaggio intreccerà subito la sua vita a due personaggi che in questo momento dominano la scena della soap: Antolina e Elsa. Con quest’ultima inizierà una relazione, finalizzata all’appropriazione della sua eredità.

La trama de Il Segreto prevede che Alvaro sarà al centro delle nuove storie tra Elsa e Antolina.

Antolina (Maria Lima), pur di mettere fuori gioco la nemica Elsa Laguna (Alejandra Meco), inscenerà un’aggressione durante la festività di Santa Lucia.

La moglie di Isaac (Ibrahim Al Shami) farà pensare a tutti i compaesani che Elsa l’abbia spinta da un grosso dirupo al fine di ucciderla e, in questa maniera, riuscirà a portare il marito dalla sua parte.

Nonostante ciò, Antolina avrà in mente un piano ancora più perfido: liberarsi del bambino che porta in grembo poiché, probabilmente, quest’ultimo ha una malformazione genetica eredita dal padre (che, ovviamente, non è Isaac).

La psicopatica signora Guerrero, neanche a dirlo, riuscirà nel suo intento soltanto quando si darà con un tagliere dei colpi sul ventre e a soccorrerla sarà proprio Alvaro, il giovane medico che subentrerà al posto del dottor Zabaleta (Juan Mota).

Antolina scopre il passato di Alvaro e decide di sfruttarlo per colpire Elsa.

Eh sì: grazie ai suoi soliti sotterfugi, la biondina scoprirà che Alvaro è solito intrattenere relazioni con ragazze ricche per rubare loro tutto il denaro di cui dispongono; dato che scoprirà nel frattempo che Elsa non ha mai perso l’eredità del defunto padre Amancio (Jaime Pujol).

Antolina farà leva su questo particolare per stringere un’alleanza con il dottor Fernandez e compromettere ancora di più la figura della nostra protagonista.