Il Segreto, anticipazioni dal 17 al 21 giugno. Fernando uccide i rapitori di Emilia e Alfonso e si scopre che lei è incinta.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, dal 17 al 21 giugno. In queste puntate vedremo la liberazione di Emilia e Alfonso da parte di Fernando, che ucciderà i loro rapitori. Inoltre scopriremo che Emilia è incinta.

Francisca si fa convincere da Raimundo e abbandona i suoi propositi di vendetta verso Fernando. Isaac incontra Elsa per parlarle e le dice che si vuole impegnare nel suo matrimonio con Antolina, anche se poi ha una lite con quest’ultima.

Vediamo adesso le anticipazioni delle puntate de Il Segreto più nel dettaglio.

Fernando uccide i rapitori di Emilia e Alfonso. Maria, una volta messi in salvo i genitori, si accorge che Emilia è incinta. Prima di lasciare il nascondiglio, Francisca appare al cospetto di Fernando e lo minaccia con una pistola.

Incredulo alla visione della Montenegro viva e vegeta, Fernando capisce di essere stato preso in giro da tutti quanti. Francisca, in ogni caso, desiste dal fare del male al Mesia grazie a Raimundo.

Più tardi, Fernando non riesce a comprendere come anche Gonzalo si sia prestato alla messinscena della morte della dark lady ma si sente tradito soprattutto da Maria. Isaac fa una sfuriata ad Elsa.

Emilia e Alfonso devono ripartire per Parigi perché sono ancora ricercati per l’omicidio di Perez De Ayala; prima di farlo, vogliono però incontrare Matias, Marcela e la piccola Camelia. Il ragazzo, di primo acchito, chiede ai genitori se può fuggire con loro, ovviamente insieme alla sua famiglia, ma alla fine desiste. Maria fa sapere che Beltran ed Esperanza arriveranno presto a Puente Viejo.

Dopo aver fatto irruzione in piazza, svelando a tutti i compaesani che non è morta, Francisca si presenta in municipio al fine di riaccendere gli scontri con Carmelo e Severo.

Fernando non riesce a perdonare Maria per tutte le menzogne che gli ha raccontato ed annuncia che presto lascerà Puente Viejo. Il Mesia consiglia a Prudencio di fare lo stesso. Julieta, intanto, ha l’impressione che qualcuno la stia inseguendo e ne parla con Consuelo.

Isaac accetta di incontrare Elsa, ma soltanto per dirle che intende impegnarsi nel suo matrimonio con Antolina. Julieta minimizza con Consuelo quanto le sta succedendo e crede che le sue impressioni siano dovute all’imminente matrimonio con Saul. La ragazza, dopo tale dialogo, trova però uno scialle (che le è stato regalato dagli abitanti di Las Lagunas) sporco di pece e inizia a temere il peggio.

Grazie ad Anacleto Totana, Irene riceve impiego in un importante quotidiano spagnolo. Francisca ha numerosi incubi e Raimundo teme per il suo cagionevole stato di salute. Antolina inscena un’altra aggressione da parte di Elsa in piazza. Consuelo prende le difese della Laguna.

Il vagabondo dallo “spirito natalizio” fa cambiare radicalmente idea a Tiburcio e Meliton sulla festività.

Dopo aver vagliato tutte le ipotesi, Julieta e Saul ritengono che Prudencio stia cercando di sabotare le loro nozze. Maria riceve una pessima notizia: l’automobile su cui viaggiavano Esperanza e Beltran è stata coinvolta in un incidente…