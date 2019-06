Il Segreto, anticipazioni dall’8 al 14 giugno. Francista torna a sorpresa puntando una pistola contro Fernando.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate de Il Segreto, in onda dall’8 al 14 giugno. Fernando e Mauricio hanno delle difficoltà con i rapitori di Emilia e Alfonso. I sequestratori infatti vogliono la cifra pattuita ma Fernando ne ha solo metà.

A sorpresa vedremo tornare Francisca proprio nel momento del bisogno. Antolina intanto fa di tutto per perdere il proprio bambino, cosi da poter poi incolpare la sua acerrima rivale Elsa. Dopo l’annullamento Julieta è pronta a risposarsi.

Vediamo adesso la trama delle puntate de Il Segreto più nel dettaglio.

Alla Casona arriva una telefonata che mette in crisi Fernando (Carlos Serrano). I sequestratori di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado), che prima di ribellarsi erano al servizio proprio di Mesia, chiedono l’immediata consegna del denaro per liberare i Castañeda. Altrimenti i genitori di Maria (Laureto Mauleon) verranno uccisi.

I due rapitori, infatti, hanno scoperto che Fernando e Mauricio (Mario Zorrilla) stavano facendo il doppio gioco con l’obiettivo di incastrarli. In realtà Mesia ha solo la metà del denaro richiesto e, quindi, non sa come affrontare la situazione.

Mentre sta cercando di prendere tempo, interviene Maria che si offre di andare da sola sul luogo dell’appuntamento. Fernando cerca di convincerla a desistere, ma di fronte alla fermezza della donna prende la sua decisione: andranno insieme alla baracca dove sono segregati i Castañeda e tenteranno il tutto per tutto.

Con un trucco, Fernando riesce a distrarre i sequestratori e così Maria può finalmente riabbracciare i genitori. Tuttavia i momenti di tensione non sono finiti. Nell’ombra appare una figura inquietante, quasi come un fantasma: è Francisca Montenegro (Maria Bouzas) che impugna una pistola puntata direttamente contro Fernando. La “regina” è tornata, pronta a riconquistare la sua Puente Viejo…