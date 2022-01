Giornata della Memoria: Celebrazioni in ricordo delle vittime nei lager nazisti

Giornata della Memoria a Napoli: Sono stati deposti fiori in Piazza Bovio sulle Pietre d’Inciampo e in via Luciana Pacifici in ricordo della più piccola vittima delle legge razziali. In Prefettura si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore alla memoria di sette cittadini di Napoli e provincia deportati ed internati nei lager nazisti.

In occasione della Giornata della Memoria in Via Luciana Pacifici (zona Borgo Orefici) il sindaco Gaetano Manfredi, Lydia Schapirer, presidente della Comunità ebraica di Napoli, Nico Pirozzi, giornalista e scrittore di libri sulla Shoah e altre cariche istituzionali hanno partecipato alla cerimonia di deposizione di un fascio di fiori in ricordo di Luciana Pacifici vittima delle leggi razziali, la più giovane vittima italiana del nazifascismo che a pochi mesi di vita fu deportata ad Auschwitz con la famiglia. La cerimonia si è svolta nella piazzetta a lei intitolata nel 2015.

“Oggi è una giornata importante perché la memoria è il più grande patrimonio per affrontare il futuro – ha detto il sindaco Manfredi – la stagione della Shoah è un monito da trasmettere ai giovani che spesso sono portati da cattivi maestri su strade sbagliate. Napoli è stata ed è grande simbolo della lotta all’antifascismo e ha sempre difeso i valori della democrazia e della libertà. La lotta per la democrazia è una battaglia e un impegno quotidiano che devono fare le istituzioni e i cittadini”.

“La memoria è importante per formare le giovani generazioni ed è un’arma che abbiamo per trasmettere gli orrori del passato e fare in modo che non si ripetano – ha affermato la presidente della comunità ebraica cittadina, Lydia Schapirer – l’antisemitismo dormiente oggi purtroppo sta risorgendo e la società civile deve avere il coraggio di dire basta”.

In Piazza Bovio è stato deposto un mazzo di fiori sulle Pietre d’inciampo in memoria di Amedeo Procaccia, Iole Bendetti, Oreste Sergio Molco, Aldo Procaccia, Milena Modigliani, Loris Pacifici, Paolo Procaccia, Elda Procaccia e della piccolissima Luciana Pacifici.

A seguire il Sindaco Manfredi è intervenuto in Prefettura alla cerimonia di consegna delle medaglie d’onore alla memoria di sette cittadini di Napoli e provincia deportati ed internati nei lager nazisti. Alla cerimonia hanno partecipato anche diversi esponenti della Comunità ebraica di Napoli e l’assessore alla Legalità della Regione Campania, Mario Morcone.

Ai familiari di sette cittadini napoletani che furono deportati e internati nei lager nazisti sono state consegnate le medaglie alla memoria. La cerimonia si è presso gli uffici della Prefettura di Napoli. Le medaglie sono state consegnate alla memoria Raffaele Assante (Comune di Bacoli), di Raffaele Gallo (Comune di Pollena Trocchia), di Pasquale Miccio (Comune di Sorrento) e di Emiddio Gallo, Giuseppe Leone, Eduardo Nota e Alfonso Sinno (Comune di Napoli).