Ginnastica, Campania impegnata in diverse competizioni nazionali

È stato un fine settimana ricco di impegni agonistici Gold per la Campania che ha ospitato a Monte di Procida i Campionati Nazionali Serie A e B di Aerobica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Nello stesso weekend, l’Artistica femminile è stata impegnata nel Campionato Nazionale Gold di squadra allieve a Jesolo dove il C.A.G. Napoli di Monica Degli Uberti ha sfiorato l’ingresso in finale giungendo al 12° posto con Vittoria Buttino, Marta Calvino, Jhodelle Chavez e Irene Cirillo. Alle sue spalle la Morgana 999 Villaricca di Vera Siligo e Morgana Marzocco con Settimia Bronzini, Agnese Caiazzo, Francesca De Giacomo, Fatima Gasparotti, Evelin Guarino e Stefania Marino. Entrambi i Club partenopei hanno sfiorato il podio nei rispettivi gironi di qualificazione. Più distanziato, invece, il C.G. Ischia di Mario D’Agostino giunto 24°, e non è andata meglio alla Ginnastica Salerno di Juliana Sulce giunta 31^ nella Gold 3A e 36^ nella Gold 3B.

La maschile, invece, è andata in scena, invece, a Mortara (PV) con i Campionati Nazionali Individuali Gold Junior e Senior dove Carlo Salsedo della Ginnastica Salerno di Valerio Darino è giunto 8° nei Senior, Mattia Nicolao e Giuseppe Chiarolanza, della Ginnastica Napoli di Alessandra Di Giacomo, rispettivamente 9° e 14° negli J3, e Davide Senatore del C.G.A. Stabia di Angelo Radmilovic 11° negli J1.

Nel frattempo, la Ritmica si è ritrovata a Chieti per i suoi Campionati Nazionali Gold individuali junior e senior, dove, purtroppo, la Campania non è riuscita a ribadire i recenti brillanti risultati ottenuti a Napoli nelle categorie Allieve. 18° posto per la J2 Francescapia Pollio della Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaela Cammarota, 22° per Antonia Giocondo nelle J3 e 26° per Francesca Pia Marzano nelle J1, sempre dello stesso club. 19° posto per Alessia Cuorvo della Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano e 22° per Serena Labrocca dell’Arbostella 1989 Salerno nella categoria senior e 24° nelle J3 per Rita Pastorino della Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi.

Attesa per l’ultimo appuntamento Silver dell’anno a Rimini, nel ponte dell’Immacolata, con la Winter Edition delle finali nazionali che sotto l’albero metterà in palio le rimanenti medaglie 2021 di tutte le sezioni della Federazione Ginnastica d’Italia.

Si ricorda che, da lunedì 6 dicembre, il pubblico potrà accedere alle competizioni soltanto se munito di Green Pass Rinforzato (cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione).