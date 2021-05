Fuorigrotta, incendia cassonetto e si ferma a guardare le fiamme: denunciato un 26enne

Cronaca di Napoli: la Polizia ha denunciato un uomo di 26 anni che la scorsa notte ha dato alle fiamme un cassonetto dei rifiuti in via Corrado Barbagallo (nel quartiere Fuorigrotta).

- Advertisement -

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Corrado Barbagallo hanno visto un cassonetto in fiamme e una persona che, con uno zaino sulle spalle, osservava l’incendio divampare.

I poliziotti, insospettiti, hanno controllato il giovane trovandolo in possesso di un accendino, un martello, una tronchese e un martello frangi vetro; inoltre, tramite la Centrale Operativa, hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per spegnere il fuoco.

L’uomo, un 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per incendio e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovato fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito.