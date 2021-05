Fuorigrotta, domenica 30 maggio vaccini J&J per gli over 40: ecco dove

Domenica 30 maggio vaccino-day per gli over 40 a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta: ecco dove e come prenotarsi.

Domani, domenica 30 maggio, al via le vaccinazioni Johnson & Johnson per gli Over 40 e appartenenti all’Asl Napoli 1 Centro presso il centro vaccinale che si trova nella palestra delle scuole Pie. Bisogna presentarsi con tessera sanitaria e documento di riconoscimento.

Chi fosse interessato deve telefonare alla Farmacia Cotroneo e lasciare nome, cognome, numero di cellulare e codice fiscale per avere all’istante l’orario di prenotazione per domani.

Sono disponibili ancora 100 dosi del vaccino Johnson & Johnson.

Farmacia Cotroneo: 0812391641