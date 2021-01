Fortnite 5, l’attesa dei fan: Lara Croft prossima skin esclusiva?

Fortnite 5: la protagonista di Tomb Raider potrebbe diventare skin esclusiva del celebre battle royale della Epic Games.

Gli appassionati di Fortnite 5, il celebre battle royale della Epic Games, sono in trepidazione in vista delle prossime novità, in particolare sulle skin esclusive.

La stagione 5 di Fortnite ha accolto già nel corso delle prime settimane numerose icone del mondo del cinema e dei videogiochi, cui potrebbe aggiungersi una vera e propria star del mondo dei videogames: Lara Croft.

Stando ad alcuni indizi sparsi in rete da Square Enix e dai dataminer del battle royale, uno dei prossimi personaggi potrebbe essere proprio la protagonista di Tomb Raider (ovvero uno dei videogames più famosi della storia, che nelle sue due versioni cinematografiche aveva come protagonista Angelina Jolie).

Sui canali social dell’azienda giapponese è infatti apparso un misterioso messaggio, contenente una serie di emoticon che affiancano un piccone alla bella archeologa e che, secondo i fan, potrebbero essere un riferimento a Fortnite.

A rendere il tutto più concreto è il ritrovamento da parte dei leaker nei file di gioco di due diversi portali: il primo è quello di Predator, ovvero la skin segreta della Stagione 5, e il secondo è invece è ancora misterioso (magari ricollegabile proprio a Lara Croft).