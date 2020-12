Quando il videogame diventa Transmediale

Il caso di Tom Rider: da gioco a film, da comics a slot. La storia di un titolo ormai iconico.

Ormai nella nostra realtà liquida e multiforme siamo abituati a vedere contenuti e prodotti che mutano, cambiano piattaforma, modalità di fruizione, anche target. Tanto che ormai non ci facciamo più caso.

Tuttavia il fenomeno sta segnando i nostri anni, soprattutto nell’ambito del consumo e dell’intrattenimento. Abbiamo quindi deciso di prendere un prodotto emblematico e di analizzare insieme i suoi passaggi per vedere in modo chiaro quello che capita a molte proposte transmediali di successo.

La nostra case history è Tomb Rider, una serie sia di videogiochi che di avventura nata dalle menti di Eidos Interactive e sviluppata da Core Design che, pubblicata nel natale del 1996, ha dato vita al personaggio ormai iconico di Lara Croft, oggi disponibile per PS4 Tomb Raider – Definitive Edition.

La prima serie di Tomb Raider ha segnato la storia dei videogiochi, diventando una pietra miliare del genere avventura dinamica in terza persona e in tre dimensioni.

Non è un caso che alla sua prima uscita il titolo sia stato un campione di vendite.

Tomb Raider ha poi avuto un adattamento a fumetti grazie alla Top Cow Productions, che dal 1999 al 2005 ha pubblicato alcuni albi con Lara Croft protagonista.

Ma anche la narrativa allo stato puro ha approfittato del successo, tant’è che Ballantine Books, con Eidos, ha iniziato a pubblicare nel 2004 una serie di storie originali ispirate al videogioco, a cominciare da “The Amulet of Power di Mike Resnick”.

Nel grande schermo troviamo il film del 2001, un sequel del 2003 e il reboot del 2018 dove sono state scelte star del calibro di Angelina Jolie e Alicia Vikander come interpreti di Lara Croft.

Ecco che anche l’online, in particolare con il gaming e le slot, ha saputo sfruttare la notorietà del titolo e sono quindi nate una serie di proposte per il casinò digitale come Lara Croft Slot in cui la tematizzazione è fedelmente ispirata alla protagonista della nota saga. Funzionano come tutte le altre, con bonus d’ingresso e accesso immediato e per gli amanti del titolo rappresentano un interessante proposta di svago.

Resta solo da domandarci quali altre strade prenderà in futuro questo grande e polimorfico titolo all’insegna dell’avventura.