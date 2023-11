Feste e Sagre in Campania, tutti gli appuntamenti dal 30 novembre al 3 dicembre

Feste e Sagre in Campania: le giornate del weekend da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre saranno piene di eventi dedicati ai mercatini di Natale con tanti dolci di Natale e prodotti di eccellenze campane.

Sagra della Pizza Figliata nel Borgo di Partignano di Pignataro Maggiore

Da Sabato 2 a Domenica 3 Dicembre 2023, dalle ore 18,00, in Via Castelluccio a Partignano di Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, si terrà la 12^ ma Edizione della Sagra della Pizza Figliata.

In entrambi i giorni la festa inizierà a partire dalle ore 18.00 in via Castelluccio a Partignano di Pignataro Maggiore con il laboratorio della tradizionale “Pizza Figliata” con preparazione e assaggi di prodotti tipici locali.

La Sagra del Cicatiello lungo le strade di San Martino Valle Caudina

Nei giorni 1-2-3 dicembre 2023, a San Martino Valle Caudina lungo il Corso Vittorio Emanuele, degustazioni di piatti con ricette locali e prodotti enogastronomici, protagonista il “Cicatiello” con le braciola nel sugo. Tanti gli stand allestiti dove non mancheranno anche musica e intrattenimento.

“Strettule, i percorsi del gusto postiglionese“

“Strettule, i percorsi del gusto postiglionese” si svolgerà nel centro storico di Postiglione, negli Alburni, dal 15 al 17 dicembre 2023.

L’evento, che vedrà accanto al percorso enogastronomico con i piatti tipici della tradizione postiglionese, incontri culturali e attività sportive che collegheranno la montagna al fiume, attraversando il centro storico, è organizzato dal Comune di Postiglione e dall’oratorio parrocchiale Maria Santissima del Monte Carmelo e gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, dell’Associazione Anci Campania e della Comunità Montana Alburni.

La festa patronale a Pietrelcina

A Pietrelcina si festeggia Madonna della Libera. La festa patronale è nel mese di Dicembre. La prossima festa del patrono a Pietrelcina sarà il giorno 03 Dicembre 2023. Enogastronomia e arte a Pietrelcina.

32° SAGRA DELLA SFRIONZOLA E DELLA SALSICCIA PAESANA

Giunge alla 32° Edizione la “Sagra della Sfrionzola e della Salsiccia Paesana” ad Ottati (SA), nel cuore degli Alburni.

Nel weekend del 2-3 Dicembre 2023, oltre alla SFRIONZOLA, regina indiscussa dell’evento, sarà possibile degustare altre pietanze della tradizione gastronomica ottatese, come ad esempio la salsiccia paesana, cucinata secondo le ricette locali.

28° FESTA DELL’OLIO DI OLIVA

Nel weekend del 1-2-3 Dicembre 2023, nel Centro Storico di Albanella (SA), torna la rinomata Festa dell’Olio di Oliva con le sue Giornate Promozionali.

La manifestazione, giunta alla sua 28° Edizione, è organizzata dall’Associazione ATS U’Vitt con lo scopo di promuovere i prodotti tipici del territorio ed in particolare l’olio d’oliva. Venerdi e Sabato dalle ore 19.00, mentre Domenica anche dalle ore 12.00

Vendemmia contadina nel Sannio

Gli appuntamenti, per gruppi di 4-8 persone, saranno svolti in orari mattutini dalle 9,30 alle 12.30, nei giorni di sabato e domenica fino all’11 novembre (Festa di San Martino), dal 27 gennaio al 10 marzo (potatura), dal 17 marzo al 14 aprile 2024.

ALTRE SAGRE IN CAMPANIA

Sagre a novembre e dicembre 2023

Sagra dell’olio d’oliva il 4 dicembre 2023 a Albanella (SA)

Festa del torrone e del croccantino il 7 dicembre 2023 a San Marco Dei Cavoti (BN)

Mangiatoia & Mangiatoria dal 13 al 15 dicembre 2023 a Palma Campania (NA)

