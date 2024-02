Feste di Carnevale a Napoli e in Campania dal 3 al 13 febbraio

E’ già iniziato il Carnevale 2024. Quest’anno parte dal 28 gennaio e si concluderà il 13 febbraio Martedì Grasso. A seguire tutti gli eventi e le Feste di Carnevale che si svolgeranno a Napoli e in Campania.

EVENTI E FESTE DI CARNEVALE A NAPOLI E IN CAMPANIA

Carnevale di Palma Campania

Il carnevale di Palma Campania anticipa i festeggiamenti e li farà durare per un mese intero. Maschere, colori ed eventi da non perdere che avranno inizio il 17 gennaio e termineranno il 17 febbraio.

Carnevale a Bacoli

La festa partirà “sabato prossimo a Cappella. Sfilata di apertura da viale Olimpico a Cappella Vecchia. Nel pomeriggio. Poi, il grande show. C’è tantissima attesa per i carri che sfileranno domenica mattina. Domenica 11 febbraio”. Per lunedì 12 febbraio, prevista la sfilata in maschera sul porto di Baia. Grande attesa per il finale del Carnevale di Bacoli che arriverà il 13 febbraio, martedì grasso.

“Sottencoppa”, il Carnevale a Napoli

Il 10, 11 e 13 febbraio 2024 torna “Sottencoppa”, il Carnevale promosso dal Comune di Napoli. Tre giorni di festa sonora tra i marmi della Chiesa di San Potito e le volte della Galleria Principe di Napoli, con aree destinate a laboratori aperti a cittadini e visitatori di ogni età.

“Carnival On Ice” al Vulcano Buono di Nola

Queste le date del Carnevale: domenica 4 e 11 febbraio (dalle 11.30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:30) e martedì 13 febbraio (dalle 16 alle 20). Sulla pista di ghiaccio posta al centro dell’Arena Spettacoli, si potrà pattinare con i personaggi dei cartoons e i protagonisti delle favole. In programma anche spettacoli di magia e giocoleria (alle ore 18) mentre la baby dance animata è in piazza Capri dalle 11 e fino alle ore 18:30. Nella galleria del centro, che ospita oltre 100 negozi e nell’area del divertimento, si potranno incontrare i balloon artist, le mascotte e i figuranti mascherati. Si potrà anche partecipare a tantissimi giochi nei gonfiabili allestiti sempre all’interno dell’Arena Spettacoli. Anche il giorno di carnevale il centro rimarrà regolarmente aperto: galleria commerciale dalle 10 alle 21; area food dalle 10 alle 22.

Carnevale a Montoro

E’ iniziato con la giornata di ieri il Carnevale si chiama Vincenzo, il grande evento di Montoro tra raduni, sfilate e tradizione. Pubblicizzato dalla pagina Facebook Proloco Montoro, l’evento andrà avanti l’11 febbraio, alle ore 15:00, con il “Raduno del Gran Carnevale di Montoro”, con la partecipazione di altre realtà della Campania in Via Roma – Piazza M. Pironti – Frazione Piano.

Il grande evento di Montoro proseguirà il 13 febbraio nelle Frazioni di di Piazza Pandola, Borgo e Banzano. La chiusura della festa è prevista per il 18 febbraio in Frazione Borgo.

Carnevale Pontese

A Ponte, in provincia di Benevento, si terrà sia domenica 11 febbraio che martedì 13 febbraio; il programma di domenica prevede alle ore 10:00 il raduno dei carri in piazza Fontana Longa e alle ore 14:00 inizio della sfilata in maschera che attraverserà tutte le strade del paese con esibizione di artisti di strada, trampolieri, giocolieri e poi non mancherà la musica de “I Tampagni” Bottari di Solopaca, poi la partecipazione delle scuole di ballo D.D Club di Davide e Daniela ed ‘Energy Dance’ di Rita Finizio.

A Città della Scienza la “Notte in Maschera“

Tutto è pronto per un’esperienza straordinaria che porterà bambini in un viaggio emozionante tra le stelle e la scienza! Il Museo di Città della Scienza è lieto di annunciare la sua prima “Notte in Maschera“ dedicata ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni che avrà luogo il 9 febbraio a partire dalle ore 20:00.

A Maiori gli appuntamenti di Carnevale

Tre spettacoli musicali in cui spiccano due nomi celebri del panorama artistico nazionale come Maurizio Casagrande e Antonella Ruggiero, una serie di iniziative culturali tra cui una mostra immersiva a Palazzo Mezzacapo e svariati appuntamenti per bambini che vanno ad aggiungersi ai collaudati eventi proposti nelle passate edizione. Tutto questo in attesa delle tre sfilate dei carri allegorici che animeranno il percorso che va da via Nuova Chiunzi al porto turistico, dove sono previste le esibizioni dei corpi di ballo (il 18 sera si procederà alla premiazione) attraversando come al solito il lungomare di Maiori: l’11, il 13 e il 18 febbraio.

Carnevale Montecoricese

Il “Carnevale Montecoricese” si svolgerà sabato 10 febbraio e martedì 13 febbraio, nellapiazza di Agnone Cilento frazione del Comune di Montecorice.

Carri allegorici, figuranti, musica, dj set e tanto divertimento. Il “Carnevale Montecoricese”, giunto alla sua terza edizione, si prepara a colorare di allegria la piazza di Agnone Cilento, frazione del Comune di Montecorice, nei giorni 10 e 13 febbraio.

Carnevale a Città della Scienza

Domenica 11 febbraio, Città della Scienza celebra il Carnevale in maniera originale ed educativa, proponendo un programma di entusiasmanti laboratori e attività tematiche legate al mondo animale e in particolare, anticipando il Darwin Day, al mimetismo e all’evoluzione. Un’occasione unica per omaggiare il contributo prezioso che la teoria della selezione naturale di Darwin ha rappresentato per la storia della scienza e dell’umanità.

Carnevale in Galleria Borbonica – Napoli

Sabato 3 febbraio, alle 21 la prima edizione del Carnevale in Galleria Borbonica.

Musica e balli, tra performance di personaggi vestiti con abiti scenici creati ad hoc, e diversi set fotografici in cui tutti sono invitati a scattare selfie e a trasformarsi in modelli in maschera per una notte.

Carnevale a Villa Literno

Cinque giorni di spettacoli, carri e puro divertimento con la 39esima edizione del Carnevale di Villa Literno.

Torna il Carnevale di Villa Literno con cinque giorni di spettacolo e divertimento. La grande festa avrà inizio sabato 3 febbraio e si concluderà martedì 13 febbraio con il Gran Finale. La 39esima edizione vedrà tra i giurati Steve La Chance, Luca Donadoni e Sebastiano Somma.

Carnevale di Saviano

Carnevale di Saviano. La kermesse che gira tutta intorno alle sfilate degli undici carri allegorici, in rappresentanza di 13 comitati, è giunta alla sua 44esima edizione. Domenica 4 febbraio invece, si svolgerà la presentazione dei carri realizzati secondo i canoni della tradizione locale in cartapesta e polistirolo con movenze elettromeccaniche. Le sfilate per il Carnevale di Saviano avranno luogo inoltre l’11 e 13 febbraio.

Carnevale a Caserta

L’appuntamento è fissato per domenica 4 febbraio, con una nuova edizione del Carnevale a Caserta, evento completamente gratuito organizzato dal Comune di Caserta insieme all’Associazione “L’Arca”, che vanta una lunga esperienza nel settore, essendosi occupata in passato della realizzazione del Carnevale a Capua, a Santa Maria a Vico e in altre località della provincia.

La partenza della manifestazione è prevista per le ore 11 in Piazza Vanvitelli, dove giungeranno ben 10 carri allegorici per una sfilata che prevede anche musica, lancio di coriandoli e animazione per i più piccoli. I carri resteranno in Piazza Vanvitelli fino alle ore 13,30.

CARNEVALE A SOLOFRA 2024

Arriva il Carnevale 2024 di Solofra (AV) – una festa molto sentita per la colorata atmosfera fatta di maschere, coriandoli, risate, carri allegorici, balli e musica.

La Proloco Solofra, con il Patrocinio del Comune, presenta il programma di eventi dell’edizione 2024 dove bambini e famiglie potranno ammirare ed applaudire la creatività dei carri allegorici e la spensieratezza dei gruppi mascherati che partecipano all’imperdibile sfilata.

Domenica 4 Febbraio 2024 dalle ore 10.30

Evento di Presentazione del carro Aladdin – Città di Solofra a cura dell’Ass. Rione Caposolofra, Michelangelo De Stefano con animazione a ASD Another Dance di Marianna Liguori & La Mascherata Serinese con la sfilata della storica Mascarata carnevalesca dell’Ass. Ma.Bi.

Venerdì 9 Febbraio 2024 dalle ore 18.30

Grande Raduno e sfilata con i carri allegorici, gruppi mascherati ed animazione per le strade del centro cittadino. Ingresso gratuito.

Carnevale ad Aiello Comune di Cesinali

In programma il 13 Febbraio La Zeza di Cesinali, con i suoi canti e i suoi balli, sono il fiore all’occhiello del paese, nel periodo più allegro e divertente dell’anno.

Personaggi, costumi, la musica che accompagna una tradizione lunga oltre 100 anni, che si rinnova puntualmente come un rituale di allegria e goliardia, fra maschere e macchiette.

Secondo la tradizione la Zeza è una donna che fa continuamente smorfie o vezzi, che si abbandona a smancerie di ogni genere e che è un’insopportabile chiacchierona, oltre che civettuola.

Quattro gli appuntamenti con la Zeza di Cesinali in occasione del Carnevale 2024.

₶ Domenica 4 Febbraio ► alle ore 9.30 Sfilata a Cesinali – alle ore 14.30 Sfilata al Carnevale di Torchiati di Montoro

₶ Sabato 10 Febbraio ► alle ore 15.30 Sfilata al Carnevale Atripaldese – alle ore 18.00 Sfilata a Cesinali

₶ Domenica 11 Febbraio ► alle ore 9.30 Sfilata a Altavilla Irpina – alle ore 14.30 Sfilata al Carnevale di Castelvetere.

₶ Martedì 13 Febbraio ► alle ore 16.00 Sfilata a Aiello del Sabato – alle ore 17.15 Sfilata a Cesinali. A seguire i balli di gruppo con Dj Alex.

A chiudere in bellezza i quattro giorni di festa, sarà la tradizionale Sagra delle Polpette e Cotechino al Sugo, dove poter degustare le ottime specialità locali. Vino Gratis.

NELLA LOCANDINA ► IL PROGRAMMA COMPLETO

Carnevale Castelveterese (AV) dal 4 al 17 febbraio

A Castelvetere sul Calore (AV), nel cuore verde dell’Irpinia, il Carnevale è una tradizione che risale al 1683 che ancora oggi rivive attraverso i Carri allegorici e i gruppi mascherati. Quattro gli appuntamenti ► 4-11-13-17 Febbraio 2024

Il Carnevale è una festa ricca di tradizione, maestria e dedizione con stand enogastronomici, artigianato e musica.

Carnevale di Airola (BN)

Le Associazioni Pan di Zucchero, San Giovanni, Pro Loco di Airola (BN), con il Patrocinio del Comune e la collaborazione delle Associazioni del territorio, Domenica 11 Febbraio 2024 vi aspettano per vivere la festa più spassosa dell’anno.

La sfilata delle Maschere partirà alle ore 15.00 da Piazza Caduti di Nassiriya per raggiungere Corso Montella, dove avranno luogo divertenti e frenetici esibizioni live, animazioni per bambini, bolle di sapone, Truccabimbi e molto altro

La 13ª Edizione del Carnevale di Airola ripercorre un’abitudine poco etica, ma consolidata, degli anni ’70 ’80 ’90, cioè quando nel passeggio sul Corso Montella, per una legge non scritta, ma a cui si ubbidiva, si potevano ben distinguere ceto e classe sociale a secondo del marciapiede utilizzato per passeggiare.

Carnevale Collese (BN)

Il momento più divertente sarà quello della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per le vie del paese, con partenza da Via delle Lame e arrivo in Piazza Flora.

Ecco le due date:

● Domenica 11 Febbraio 2024 – dalle ore 15.00

● Martedì 13 Febbraio 2024 – dalle ore 15.00

Ad accogliervi una cornice meravigliosa in cui Colle Sannita si pone come punto di ritrovo e di esaltazione con il tradizionale lancio di stelle filanti e coriandoli.

Carnevale Roccano (CE)

Il Carnevale Roccano ogni anno anima il borgo di Roccamonfina (CE), famoso soprattutto per la sua Sagra autunnale dedicata alla castagna.

L’appuntamento con il Carnevale Roccano, quest’anno, è per Domenica 11 Febbraio 2024, in Piazza Nicola Amore, cuore del borgo casertano.

– Sfilata di maschere in moto

– Ricchi doni a tutti i presenti

– Gran buffet con festa napoletana

– Musica di XL Deejay Liveperformance

Carnevale di Arienzo (CE)

E’ tutto pronto per la 3° Edizione del Carnevale di Arienzo, che animerà questa cittadina del Casertano, sempre molto allegra ed ospitale.

Domenica 11 Febbraio: Intrattenimento a cura della Nando’s Animation World al Parco Vigliotti di Arienzo (CE) – ore 16.30

Martedì 13 Febbraio: Sfilata di 12 carri allegorici, lunghi addirittura fino a 16 metri, a cura dell’Associazione L’Arca Santa Maria a Vico – ore 16.30

Concluderà la serata, alle ore 20.00, l’attore, comico e cabarettista Peppe Iodice, atteso sul palco del Parco Vigliotti, punto di arrivo della manifestazione.

Carnevale di Capua

Esiste un Carnevale in Campania, tra i più antichi e più famosi d’Italia, quello di Capua. Si può tranquillamente dire che Capua (CE) rappresenti la città del Carnevale per antonomasia in Campania.

Ritorna, dunque, nei giorni 8-11-13 Febbraio 2024, il Carnevale di Capua, giunto quest’anno alla sua 137° Edizione, una tradizione che risale al 1886 quando la nobiltà, che sin dal Medioevo festeggiava nei saloni dei grandi palazzi, decise di unirsi al popolo dando vita ad gigantesca festa dell’allegria.

L’evento è un vero e proprio show, sfilate di carri allegorici con diverse tematiche, preparati da maestri cartapestai, maschere classiche come Pulcinella (tanti Pulcinella vestiti di bianco che appariranno e scompariranno all’improvviso fra la folla e sui carri), luminarie, musica, degustazioni gastronomiche.

MascherAscea – The Carnival 2024 (ASCEA)

Il Comune di Ascea (SA) presenta MascherAscea – The Carnival 2024 che vedrà coinvolta la cittadina ed il litorale.

Sabato 10 Febbraio 2024 Ascea centro dalle ore 15.30 – Partenza della parata mascherata dalla Chiesa di Sant’Antonio per giungere in Piazza Correale. Seguirà il corto teatrale e lo spettacolo di Marionette.

Domenica 11 Febbraio 2024 Ascea Marina dalle ore 15.30 – Sfilata dei carri allegorici con partenza da Piazzale Mercato per raggiungere Piazza Europa dove potrete assistere alle coreografie circensi e ballare con la musica by Dj Set.

Carnevale ad Agropoli

Ad Agropoli (SA) parte la 51ª Edizione del suo Carnevale, in programma da Domenica 11 a Martedì 13 Febbraio 2024

Imperdibili le sfilate dei Carri allegorici e dei Gruppi mascherati in calendario Domenica e Martedì dalle ore 15:00 con partenza da Via S. D’Acquisto, proseguendo per Via Pio X per giungere in Piazza Vittorio Veneto.

Alla 51ª Edizione saranno ben 6 i carri allegorici dei Rioni che sfileranno per le strade cittadine, realizzati a cura dell’Associazione Il Carro, oltre al carro di apertura che rappresenta la maschera ufficiale: Rione Piazza; Rione Moio; Rione San Marco; Rione Piano delle Pere; Rione Viale Risorgimento e Rione Gromola. Majorettes, Sbandieratori e Scuole di danza accompagneranno i corsi mascherati.

Mentre Lunedì dalle ore 20.00, presso Palazzetto dello Sport “Di Concilio”, torna La Corrida di Carnevale, dilettanti allo sbaraglio.

