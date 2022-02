Fast & Furious 10, partite le riprese: lo conferma proprio Vin Diesel

Fast & Furious 10: il protagonista Vin Diesel ha confermato in un video sui social l’inizio delle riprese del decimo capitolo della celebre saga.

Sale l’attesa dei fan per Fast & Furious 10, l’ultimo capitolo della saga action famosissima in tutto il mondo. Non c’è ancora una data di uscita del film, il cui set sarebbe però già aperto da molti giorni. A confermare l’inizio delle riprese è proprio il protagonista principale, Vin Diesel, attraverso un video su Instagram.

“Siamo tutti nella mentalità delle corse d’auto al momento, dato che siamo a pochi minuti dall’inizio delle riprese di Fast & Furious 10 -ha detto un raggiante Vin Diesel – Abbiamo delle grandiose aggiunte al cast che renderanno questo capitolo davvero incredibile!”. Il piccolo “spoiler” non è dunque completo: ci si chiede chi entrerà a far parte del numeroso cast della saga Fast & Furious.

Il riferimento è molto probabilmente a Jason Momoa, già star ne Il Trono di Spade, nonché Acquaman nell’universo cinematografico della DC, oltre ad essere stato protagonista nel film campione d’incassi Dune.