Fast & Furious 10, anticipazioni: Brie Larson entra nel cast [FOTO]

Fast & Furious 10, anticipazioni. Vin Diesel annuncia l’arrivo di Brie Larson, Captain Marvel, nel cast del film.

Arrivano le ultime anticipazioni del nuovo capitolo della saga cinematografica con protagonista Vin Diesel, Fast & Furious 10. Proprio l’attore protagonista ha annunciato, sul suo profilo Instagram, l’ultima aggiunta del cast del film.

Stiamo parlando di Brie Larson, interprete di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe. Si tratta quindi della seconda aggiunta di un attore, attrice in questo caso, che ha avuto una parta da super eroe dopo Jason Momoa.

“Sì sì sì… Vedete quest’angelo qui sulla mia spalla che mi sta facendo morire dal ridere e pensate: “Ma quella è Captain Marvel”. E chiaramente ci sono affetto e risate in quest’immagine. Ciò che non vedete, tuttavia, è il personaggio che vi verrà mostrato in Fast 10. Non avete idea di quanto sarà eterea e fantastica nella nostra mitologia. Oltre alla sua bellezza, al suo intelletto… al suo Oscar, haha, c’è quest’anima profonda che aggiungerà qualcosa che non pensavate di desiderare. Benvenuta nella FAMIGLIA, Brie” è il messaggio che accompagna la foto condivisa da Vin Diesel.

“Per favore, dite a tutti che vorrei assolutamente far parte di un film di Fast & Furious. Ne sono ossessionata, li adoro. Penso che siano fantastici e davvero divertentissimi. Mi hanno fatto apprezzare le auto e le auto andrebbero apprezzate. Sono incredibili, per cui sì, per favore” aveva dichiarato l’attrice ai microfoni di Uproxx.

Non si conoscono al momento particolari dettagli di trama, mentre l’uscita di Fast & Furious 10 nei cinema è attualmente programmata per maggio 2023.

