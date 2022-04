Temptation Island 2022, anticipazioni: Uomini e Donne Vip lo sostituisce?

Temptation Island, anticipazioni. Il programma potrebbe non andare in onda quest’estate, Uomini e Donne Vip lo sostituirà?

Arrivano le ultime anticipazioni di Temptation Island. Secondo le ultime news, condivise da tvblog.it, il programma delle tentazioni potrebbe non andare in onda la prossima estate, nonostante l’ottimo successo dell’ultima edizione.

Il programma, infatti, ha fatto registrare un incredibile 27,40% di share la scorsa estate. Pare che, comunque, la Fascino di Maria De Filippi avrebbe intenzione di non mandarlo in onda per quest’anno.

Al posto del programma condotto da Federico Bisciglia, ci dovrebbero essere le repliche di un altro programma di grande successo, Tu Si Que Vales. Non sappiamo se la pausa sarà solo per il 2022 o una scelta definitiva, ne sapremo di più nelle prossime settimane.

Quello che è sicuro è che i fan dei programmi Mediaset non rimarranno a bocca asciutta.

Pare, infatti, che il programma sarà sostituito da una versione speciale del dating show di Canale 5, Uomini e Donne Vip. Blasting News ci fa sapere che Maria De Filippi non tornerà per la conduzione del programma.

I nomi che sembrano più vicini allo scettro del comando del programma sono quelli di Simona Ventura e Silvia Toffain. Come opinionisti è invece confermata la coppia storica del programma, composta di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Per quanto riguarda, invece, il cast del programma, i primi nomi che sono stati fatti sono quello di Antonio Zequila, Pamela Prati e Roger Balduino.

