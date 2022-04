Stasera in tv martedì 12 aprile: “Terminator Salvation” su Sky Action

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 12 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Come ti ammazzo il bodyguard – 21:10 Sky Cinema

La donna del West – 21:00 Iris

Ad Astra – 21:20 Rai 4

Addio mia regina – 21:10 Rai Movie

Paulette – 21:15 Cielo

Pokemon Detective Pikachu – 21:00 Sky Family

Il materiale emotive – 21:15 Sky Cult

Terminator Salvation – 21:00 Sky Action

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Terminator Salvation

Terminator Salvation Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Germania – Italia – Regno Unito – USA

Germania – Italia – Regno Unito – USA Durata: 115′

115′ Regista: Mcg

Mcg Cast: Christian Bale, Moon Bloodgood, Common, Terry Crews, Roland Kickinger, Chris Ashworth, Anton Yelchin, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard

TRAMA

Terminator Salvation è un film del 2009 diretto da McG. Quarto capitolo della saga fantascientifica di Terminator, ha come protagonisti Christian Bale e Sam Worthington. Distaccandosi dai film precedenti (ambientati tra il 1984 e il 2004 e aventi il viaggio nel tempo come elemento chiave della trama), Terminator Salvation è un film post apocalittico ambientato nel 2018 e concentrato sulla guerra tra la rete di macchine Skynet e l’umanità, mentre i militari rimasti nel mondo si sono organizzati per formare la Resistenza per combattere contro le macchine assassine di Skynet. Bale interpreta John Connor, combattente della Resistenza e personaggio centrale del franchise, mentre Worthington interpreta il cyborg Marcus Wright.

Anton Yelchin interpreta un giovane Kyle Reese, un personaggio introdotto per la prima volta in Terminator, e il film descrive le origini del Terminator T-800. Dopo una travagliata pre-produzione, con The Halcyon Company che acquistò i diritti del franchise da Andrew G. Vajna e Mario Kassar e diversi sceneggiatori al lavoro sullo script, le riprese iniziarono nel maggio del 2008 nel Nuovo Messico e durarono 77 giorni.

Terminator Salvation fu proiettato in anteprima a Hollywood il 14 maggio 2009 e distribuito negli Stati Uniti una settimana dopo dalla Warner Bros. Il film incassò oltre 371 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevette recensioni contrastanti.

Quarto capitolo della saga che vede protagonista John Connor, spalleggiato da un cyborg in grado di provare emozioni e sentimenti umani. Nella lotta tra uomo e macchina, Connor è l’unico in grado di capeggiare la Resistenza e difendere la popolazione. Nel 2018, attacca Skynet, il network di intelligenze artificiali a capo dell’esercito di Terminator che vuole distruggere la Terra. A dargli una mano ci sarà Marcus Right, uomo dal passato misterioso che ricorda solo di essere stato nel braccio della morte sul punto di venire giustiziato.

Zohan – Tutte le donne vengono al pettine – 21:00 Sky Comedy