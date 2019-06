Eventi Napoli di sabato 15 e domenica 16 giugno: spicca la mostra sull’archeologia subacquea al Castello di Baia e il Napoli Teatro Festival.

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da sabato 15 a domenica 16 giugno. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Archeologia Subacquea: ecco una mostra al Castello di Baia

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha inaugurato la mostra fotografica I pionieri dell’archeologia subacquea nell’area Flegrea ed in Sicilia nelle sale museali del Castello di Baia. Il percorso della mostra utilizza materiali video e fotografici d’epoca, con allestimenti multimediali e sensoriali, accompagna il visitatore in una realtà̀ virtuale immersiva, per un’esperienza unica ed evocativa. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 gennaio 2020.

Posillipo: escursione notturna con Full Moon Kayak

Sabato 15, domenica 16 e lunedì 17, ci sarà a Posillipo Full Moon Kayak, l’escursione più suggestiva per ammirare il golfo di Napoli illuminato dalla luna piena. Si uscirà in canoa con partenza dalla baia delle Rocce Verdi (via Posillipo 68, appuntamento alle 18.30) e si remerà sotto costa verso Marechiaro, gli isolotti di Gaiola, fino alla baia di Trentaremi, dove la grande luna d’argento illuminerà il mare e schiarirà il percorso. Ci sarà un brindisi in mare per salutare la luna piena, e un piccolo aperitivo in spiaggia al rientro, per continuare a godersi la serata. Costo: 30 euro per gli adulti e 20 i bambini (4-13 anni). Informazioni e prenotazioni al 3476140635, 338 210 9978, o su Messenger m.me/kayaknapoli;www.kayaknapoli.com/full-moon-kayak/.

Mergellina: tornano le bellissime corse del Batò Naples

Domenica mattina, 15 giugno, riprendono le bellissime corse del Batò Naples. Una corsa speciale per napoletani e turisti che permette di ammirare la città dal mare, da Castel dell’Ovo a Nisida e da Mergellina al golfo di Pozzuoli: due ore di traversata e l’opportunità di apprezzare, con convenzioni ad hoc, la cucina dei migliori ristoranti e pizzerie di Napoli. Il servizio funzionerà ogni sabato e domenica fino a settembre, il giro dura circa un’ora partendo dal molo Alilauro di Mergellina, in via Caracciolo 11, che è anche il punto di rientro. Orari 10.30 e 12.00 per il tour del golfo di Napoli, invece l’itinerario da Mergellina a Pozzuoli si potrà usufruire alle 16.00, 17.30 e 19.00. Prezzi 13 euro; 10 euro per chi pernotta negli alberghi e nei B&B cittadini. Info al 371 385 2175, o sulla pagina Facebook Batò Naples.

Senza dimenticare, tra gli altri eventi, la 12ma edizione del Napoli Teatro Festival, il vasto programma di Edenlandia (che sabato 15 giugno vedrà protagonista Il Piccolo Regno Incantato) e l’estate all’insegna di cinema all’aperto e concerti all’ex base Nato di Bagnoli.