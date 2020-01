Eventi a Napoli di sabato 1 e domenica 2 febbraio: spiccano il ricordo di Kobe Bryant a Montedonzelli, Domenica al Museo e tanti appuntamenti con musica, mostre e teatro.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 1 e domenica 2 febbraio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano spettacolo, cultura e sport: ecco alcune delle principali.

Kobe Memorial Day: una giornata in ricordo di Bryant

Overtime – Storie a spicchi ha organizzato nella città partenopea una giornata in ricordo di Kobe Bryant, il grande giocatore di basket tragicamente morto domenica scorsa a soli 41 anni.

A una settimana dal dramma che ha colpito tutto lo sport mondiale, domenica 2 febbraio (dalle ore 10) Venice Basketball League VBL, direttamente da Los Angeles, grazie alla mano di Jorit, street artist napoletano, vuole ricordare degnamente la star dell’NBA. Grazie anche al supporto dei ragazzi che da anni giocano su questo campo e dei Charlatans, si sta interamente rifacendo un campetto, nel quartiere Montedonzelli, che verrà inaugurato domenica mattina: un campo interamente dedicato al grande Mamba (leggendario numero 24 dei Los Angeles Lakers).

Domenica al Museo: apertura gratuita

Torna Domenica al Museo, una iniziativa del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura, ogni prima domenica del mese. Anche a Napoli, porte aperte gratuitamente ai siti museali di Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento, Certosa e Museo di San Martino, Mann, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale e Museo Madre.

Associazione Scarlatti: concerto con ingresso gratuito a San Paolo Maggiore

Ultimo concerto per celebrare il centenario dell’Associazione Scarlatti, con un omaggio a due grandi rappresentanti della musica barocca: Alessandro Scarlatti e Johann Sebastian Bach, padri della musica europea. Infatti è in programma per sabato 1 febbraio alle ore 20.30 nella splendida Basilica di San Paolo Maggiore, un concerto straordinario dal titolo suggestivo e significativo “Altri 100!”. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Barocca dell’Associazione Scarlatti. Diretta da Leonardo Muzii, ci saranno come solisti Enrico Baiano al clavicembalo e Giorgio Sasso al violino.

Teatro a Napoli 1-2 febbraio: Angelo Di Gennaro al Teatro Troisi con Mò aggia parlà

Da segnalare anche appuntamenti teatrali, come quello con il comico Angelo Di Gennaro (di scena al Teatro Troisi con lo spettacolo Mò aggia parlà) e con Lalla Esposito e Massimo Masiello (di scena al Teatro Cortese con lo spettacolo Sfogliatelle e altre storie d’amore).

Museo Pan: ecco la mostra Banksy e la (post) street art

Si intitola Banksy e la (post) street art la mostra dedicata al movimento artistico underground, in esposizione al Museo PAN fino al 16 Febbraio. Proprio come impone il “Banksy – pensiero”, anche la cultura napoletana fa dell’ironia e dell’irriverenza la sua personale risposta a quelle che reputa ingiustizie da parte del sistema. Attraverso una rosa di circa 70 opere provenienti da collezioni private e da gallerie italiane e straniere, una sala video e una sala selfie, viene raccontato il fenomeno artistico del momento, con tutte le contraddizioni e i continui interrogativi che i loro protagonisti volutamente riservano allo spettatore.

Mostre a Napoli 1-2 febbraio: 100 lupi di Liu Ruowang in piazza Municipio

Oltre a Banksy, è, come sempre, davvero folto anche il panorama delle mostre: dai 100 lupi di Liu Ruowang in piazza Municipio, passando per quelle su Joan Mirò al Pan fino a Andy Warhol alla Basilica della Pietrasanta.