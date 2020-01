Kobe Bryant è morto. Si schianta l’elicottero con a bordo l’ex stella dell’Nba

Il mondo dello sport piange un grande campione di basket. Kobe Bryant era a bordo di un elicottero caduto nell’area di Calabasas, in California.

Il mondo del basket piange un grande campione. Kobe Bryant è morto a soli 42 anni. La tragica notizia di poco fa riporta che l’ex giocatore dell’Nba, campione dei Los Angeles Lakers è morto in un incidente mentre era a bordo di un elicottero che sorvolava l’area di Calabasas, in California. Bryant era in volo con altre 3 persone di cui al momento non si conoscono i dettagli, pare che con lui ci fosse anche la figlia 13enne. L’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori non è servito a nulla. Bryant aveva altre tre figlie: Natalia, Bianca e la piccola Capri, nata a giugno.

La carriera di Kobe Bryant

Kobe Bryant iniziò a giocare a basket sin dai 3 anni e visse in Italia dai 6 fino ai 13 anni di età, spostandosi nelle varie città dei club per i quali giocava il padre l’ex cestista Joe Bryant.

Tornò negli USA e si iscrisse all’high school, dove guadagnò fama a livello nazionale vincendo il titolo statale con la Lower Merion High School,

Ha giocato prevalentemente nel ruolo di guardia tiratrice ed è considerato tra i migliori giocatori della storia dell’NBA. Suo padre è l’ex cestista Joe Bryant. Kobe è cresciuto cestisticamente in Italia, dove ha imparato i fondamentali europei, e ha militato per tutta la sua carriera NBA nei Los Angeles Lakers, squadra con cui ha conquistato 5 titoli. Bryant è stato il primo giocatore NBA a militare nella stessa squadra per 20 anni. Con la Nazionale statunitense ha partecipato ai FIBA Americas Championship 2007 e ai giochi olimpici di Pechino 2008 e di Londra 2012, vincendo la medaglia d’oro in tutte e tre le manifestazioni.

Kobe Bryant lascia tutto il mondo dello sport sgomento alla notizia della sua scomparsa. Era e resterà tra gli sportivi più conosciuti al mondo, la sua carriera è ritenuta una delle migliori nella storia dello sport professionistico.