Gusto Italia, dal 18 al 27 luglio sul Lungomare di Marina di Camerota

Gusto Italia si appresta a vivere la seconda tappa di questa estate. Da venerdì 18 luglio a domenica 27 luglio la fiera delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane raggiungerà il Lungomare di Marina di Camerota.

In programma dieci giorni ricchi di attività, spettacoli e divertimento vicino alle spiagge più belle del Cilento, in una località che anche quest’anno è stata insignita della Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education e della Bandiera Verde assegnata dai Pediatri italiani.

Ad ingresso libero e gratuito, dalle ore 17 a mezzanotte, si potrà passeggiare tra gli stands di artigiani e produttori provenienti da diverse regioni, nonché godere di una serie di iniziative collaterali pensate per tutta la famiglia.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italia Eventi, patrocinato dal comune di Camerota, dalla Camera di Commercio di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi, realizzato in collaborazione con il Porto di Camerota, l’Ufficio turistico la Perla del Cilento, il Museo Infreschi ed il Portale Turistico In Camerota.

“Grazie al sindaco Mario Salvatore Scarpitta e all’assessore Teresa Esposito torniamo da anni sul bel lungomare di marina di Camerota, uno scenario straordinario che mette insieme la voglia di mare, ma anche quella di mangiar bene ed entrare in contatto con piccoli produttori ed artigiani. Sono questi i matrimoni che ci piacciono e che ci impegniamo a portare avanti nella nostra iniziativa che intende promuovere il Made in Italy proprio dalle più belle città e località turistiche del centro sud”, commenta il presidente di Italia Eventi, Giuseppe Lupo.

Il programma di Gusto Italia a Camerota

Accanto al mercatino numerose le iniziative in programma tra musica e spettacoli per bambini. Venerdì 18 luglio, alle ore 21, si esibirà la compagnia di musica popolare L’antiqua giostra. Giovedì 24 luglio, alle ore 21, sarà tempo di andare a ritmo di pizziche, tammurriate e tarantelle con i Nama Ra Cundo. Sabato 26 luglio, alle ore 21, intratterranno il pubblico i Medio Sud – World Music con Rossella Cosentino alla voce e alla chitarra e Joseph Bruno alla chitarra. Tutti i giorni, dalle ore 17 a mezzanotte, sono in programma diversi spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei burattini a cura del Teatro Nazionale dei burattini di Mauro Apicella.

I prodotti e l’artigianato

Nella tappa di Camerota di Gusto Italia tanti i produttori e gli artigiani che proporranno tipicità, golosità e creazioni originali. Imperdibili alcuni classici cilentani, mentre dai Monti Picentini arriveranno la nocciola di Giffoni IGP, le creme spalmabili e l’amatissimo croccante realizzato al momento. Irpini gli ottimi salumi e formaggi, ma anche le composte di frutta ed il liquore allo zafferano. Dalla Puglia taralli dolci e salati, di tradizione campana i dolci, mentre calabri i salumi, la nduja, i peperoncini e la liquirizia. Per i più attenti al benessere tanta frutta disidratata biologica e salutare.

Artigianali e variopinti i bijoux realizzati con diversi materiali, le calamite e gli charms in stile Pandora. Immancabili la ceramica artigianale campana, le cinture e le borse in pelle in fine manifattura napoletana, le borse e i quadri realizzati al momento da un artista pugliese, le creme e prodotti con l’aloe, i prodotti di aromaterapia e gli infusi.

Le prossime tappe di Gusto Italia

Dal 31 luglio al 3 agosto POLICORO (MT)

Dal 7 al 10 agosto ASCEA (SA)

Dal 13 al 17 agosto METAPONTO (MT)

Dal 21 al 31 agosto ACCIAROLI (SA)

Dal 10 al 14 settembre MATERA

Dal 19 al 21 settembre FIUMICINO (RM)