Eventi Napoli da venerdì 12 a domenica 14 luglio: tantissimi appuntamenti all’insegna di cultura, sport e spettacolo (tra cui spicca la cerimonia di chiusura dell’Universiade allo stadio San Paolo).

Sarà ancora una volta un weekend pieno di eventi a Napoli, quello da venerdì 12 a domenica 14 luglio. Tante le iniziative, che vedranno in primo piano cultura, musica, sport e spettacolo: ecco alcune delle principali.

30ma Summer Universiade: cerimonia di chiusura allo stadio San Paolo

Dopo la fantastica apertura, si preannuncia il tutto esaurito anche per la Cerimonia di chiusura della 30ma Summer Universiade Napoli 2019, che si terrà allo stadio San Paolo domenica 14 luglio a partire dalle 21.

Lo show, ideato e prodotto da Balich Worldwide Shows, per la regia di Stefania Opipari, vedrà le immagini più emozionanti e rappresentative delle giornate vissute, raccontate dai The Jackal, con l’esibizione di artisti come Clementino e Mahmood. I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale della manifestazione www.universiade2019napoli.it e nei circuiti di vendita abituali: 4 euro per i Distinti, Tribuna laterale A, Tribuna Posillipo; 2 euro il prezzo della Curva A. Tantissimi punti vendita a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta.

Brividi d’Estate 2019: giochi e teatro all’Orto Botanico

Sarà dedicata al “sogno” in tutte le sue possibili sfumature, la rassegna di giochi e teatro Brividi d’Estate, che torna ad animare l’affascinante cornice del Real Orto Botanico di Napoli. Questo fine settimana in programma La Cena con delitto (venerdì 12 luglio ore 21, costo 30 euro) e Una pura formalità di Pascal Quignard (sabato 13 e domenica 14 luglio ore 21, ingresso 16 euro).

Il Miglio Sacro: alla scoperta dei tesori del rione Sanità

Per tutto il mese di luglio (il sabato e la domenica) torna l’appuntamento con Il Miglio Sacro. Si tratta di un magnifico itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori del rione Sanità, dalle Catacombe di San Gennaro al Cimitero delle Fontanelle. Costi: €15 intero o €13 per under 18, over 65, studenti. Necessaria la prenotazione: prenotazioni@catacombedinapoli.it

Castello De Vita: ecco la scuola di Magia di Harry Potter

Il 13 e 14 Luglio, FEshion Eventi in collaborazione con I Muffins Spettacoli, presenta la prima edizione di Viaggio ad Hogwarts, un magico weekend dedicato al meraviglioso mondo magico di Harry Potter e i suoi amici. Due giorni di magia con due percorsi tutti nuovi con lezioni, giochi, duelli, quidditch ed intrattenimenti, e due modi per viverli, con due emozionanti percorsi: G.U.F.O (un percorso interattivo della durata di 90 minuti) oppure M.A.G.O (percorso giornaliero). L’evento necessita di prenotazione.

Senza dimenticare, tra gli altri appuntamenti, Un canestro contro l’omofobia in Largo Berlinguer, il fitto programma di Estate a Napoli 2019, gli eventi collegati alle ultime giornate della Universiade e la mostra su L’amica geniale al Madre.