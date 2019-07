Universiade: La cerimonia di chiusura il 14 luglio al San Paolo. Dove acquistare i biglietti

Universiade Napoli 2019: La cerimonia di chiusura si svolgerà allo Stadio San Paolo domenica 14 luglio. Dove acquistare i biglietti.

di Antonella Amato – La Cerimonia di Chiusura della 30^ Summer Universiade ideata e prodotta da Balich Worldwide Shows si terrà allo Stadio San Paolo il 14 luglio alle ore 21.

Grazie al team artefice di tante indimenticabili Cerimonie Olimpiche, guidato da Marco Balich, Napoli avrà un altro grande spettacolo dal vivo diretto questa volta da Stefania Opipari.

Il rito del sospeso ha ispirato il concept della Cerimonia di Chiusura. Lo spirito dello sport si unisce all’accoglienza della città e diventa il valore che, dall’Universiade di Napoli, si propaga in tutta Italia e in tutto il mondo anche dopo lo spegnimento del calderone.

La Cerimonia di Chiusura sarà una vera e propria festa, carica di energia e di colore dove la tradizione si unisce al futuro e alla positività che i giovani sanno trasmettere.

I veri protagonisti della serata saranno gli eroi delle Universiadi: gli atleti. La grande sfilata, le immagini più emozionanti e rappresentative delle giornate vissute saranno raccontate in scena dai The Jackal e avranno come colonna sonora un grande concerto di Clementino e Mahmood, oltre alla partecipazione di tanti altri talenti.

Un evento che lascerà il segno e che si concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi artificiali. Un omaggio al valore e alla forza di una regione intera, la Campania, sotto il cappello dell’accoglienza e della pace, i principi fondanti dei giochi delle Universiadi.

Al via la vendita dei biglietti: 4 euro per i Distinti, Tribuna laterale A, Tribuna Posillipo; 2 euro il prezzo della Curva A. I bambini al di sotto dei 5 anni entrano gratis, accompagnati dal genitore provvisto di biglietto.

I biglietti sono acquistabili online sul sito ufficiale della manifestazione www.universiade2019napoli.it e nei circuiti di vendita abituali a Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento.

PUNTO VENDITA NUMERO DI TELEFONO INDIRIZZO CITTÀ PM TABACCHI 081 18332602 via Santa Maria Lanova, 1 Afragola COHIBA VIAGGI +39 081 19136147 via Tagliamento, 40 Calvizzano TECNO TRAVEL +39 081 19808995 via Carducci, 82 Casoria EURO SYSTEMS & CO. +39 081 3903520 corso Alcide de Gasperi, 141 Castellammare di Stabia TABACCHERIA MURATORI +39 081 3903058 via Napoli, 229 Castellammare di Stabia CENTRO SERVIZI PROFESSIONALI +39 081 7396580 via Cozzolino, 110 Ercolano POSTA EUROPA +39 081 8352107 Corso Europa, 3 Frattamaggiore BAR TABACCHI DI MARINO +39 081 3300486 corso Campano, 223 Giugliano in Campania L’ANTICA TABACCHERIA +39 081 7429211 corso Vittorio Emanuele, 14 Marano di Napoli

A MODO MIO +39 081 7661013 via Giulio Natta, 7 Napoli AGENZIA MANNA 081 5625184 Centro Direzionale

Isola E3 – interno 15 Napoli BOX OFFICE +39 081 5519188 Galleria Umberto I, 17 Napoli BRITEGO +39 081 4238122 vico Carlotta, 1 Napoli CONCERTERIA +39 081 7611221 Via Michelangelo Schipa, 23 Napoli CAFFE’ E SCOMMESSE +39 081 0198725 via Diocleziano, 65 Napoli EVENTI & MOMENTI 081 7617450 Corso Vittorio Emanuele 727/A Napoli IL BOTTEGHINO +39 081

5564684 Via Antonio

Pitloo, 3 Napoli LA FIORITA +39 081 2397680 via Leopardi, 124 A Napoli LIBRERIA LA FELTRINELLI +39 081

0322362 via Santa

Caterina a Chiaia, 23 Napoli MC REVOLUTION +39 081 5456196 Via Giulio Palermo, 124 Napoli MISTERWHITE TRAVEL +39 081

5512478 piazza

Bovio, 20 Napoli PROMOS +39 081 5564726 Via Massimo Stanzione 49 Napoli PUNTO GAMES +39 081 0382264 via San Mattia, 12 Napoli TIKKETERIA

+39 081 0382711 Via Giovanni Diacono, 124 Napoli VIAGGI E TEMPO LIBERO +39 081 19364359 Corso Ponticelli, 23/D Napoli ZAMPA VIAGGI +39 081 18860945 viale Farnese, 25 Napoli NON SOLO FUMO +39 081 8247525 via Marconi, 65 Palma Campana DEMARINIS TICKETS +39 081 18769250 via Roma, 245 Poggiomarino GOLDBET

+39 081 0603614 via Passariello, 50 Pomigliano d’Arco MARINA HI-FI +39 081 7767362 via Libertà, 16 Portici CARTOLERIA

RICEVITORIA DI RUSSO VALERIA 8119912304 via Sacchini, 13 Pozzuoli TABACCHERIA FEBBRARO +39 081 5247995 via G. Severini, 8/B Pozzuoli QUALIAN TOUR +39 081 8196856 via Giuseppe di Vittorio, 62 Qualiano TABACCHERIA PRINCIPE 081 8765454 via Campana, 249 Quarto TICKETEVENTI +39 081 2561537 P.zza Vittorio Emanuele II, 26 San Giorgio a Cremano TKT POINT +39 081 5294939 Corso Vittorio Emanuele, 55 San Giuseppe Vesuviano BETTER ALIANI +39 081 8813359 via Marconi, 38 Torre del Greco

PUNTO VENDITA NUMERO DI TELEFONO INDIRIZZO CITTÀ VITERA TRAVEL +39 081 0285744 Via Madonna delle Grazie, 33 Angri TABACCHERIA MONTELLA +39 0828 51414 Via Roma, 229 Bellizzi TIPOGRAFIA TIRRENA +39 089 464868 corso Mazzini, 87 Cava de Tirreni PRONTI PARTENZA VIA GGI +39 089 9437919 Via XXIV Maggio, 14 Cava de’ Tirreni JOB MUSIKERYA +39 0828 367355 Via G.Matteotti, 30 Eboli TABACCHI ROSA FEDERICO +39 089 866730 Via Cellara, 43 Giffoni Val Piana FUTURANSA TICKET +39 081 5177515 Via N.B.Grimaldi, 87 Nocera Inferiore C.B. DI CALABRESE GABRIELE +39 081 5144997 Via Pareti,3 Nocera Superiore N@VIGANDO.IT PUNTO SNAI +39 081 3042416 Via Casicola, 49/51 Nocera Superiore BAR EUROPA +39 089 381595 piazza Risorgimento, 8 Pontecagnano Faiano BUENOSDIAS VIA GGI E VACANZE +39 089 723931 Via Giovan Battista Amendola, 61 Salerno DAPRO VIA GGI +39 089271698 Piazza Matteo Galdi, 15 Salerno FAN’S SHOP +39 089 722364 Via Torrione, 135 Salerno MILAGRO TRAVEL +39 089 2753535 – 250105 Via Armando Diaz, 21 Salerno LUNEVILLE VIA GGI +39 081 3208105 Via Vittorio Veneto, 20 San Marzano sul Sarno

PUNTO VENDITA NUMERO DI TELEFONO INDIRIZZO CITTÀ MENALE VIAGGI 081 18824950 Viale Europa, 398 Aversa OTTANTUNOCENTO 0823 353336 Via Vincenzo Gemito, 81 Caserta KUTUKU’ 0823 210450 SP ex Sannitica, 336 c/o La Reggia Outlet Marcianise TABACCHERIA LAMA 081 8145991 Via Porta San Giovanni, 33 Aversa VISVI TRAVEL AND SERVICE 0823 467304 Via Nazionale Appia, 406 Caserta iMMACO TRAVEL 0823 1870051 Piazza Giovanni XXIII San Felice a Cancello

PUNTO VENDITA NUMERO DI TELEFONO INDIRIZZO CITTÀ ALL INCLUSIVE SERVIZI +39 0824 42711 Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 Benevento BAR TABACCHI F.LLI COLLARILE +39 0824 361973 piazza San odesto, 34/36 Benevento BET BULL +39 0824 311293 via Ruffilli, 31 Benevento BAR LAMA DAL 1963 0824 835423 – 3357999447 Via Vitulanese, 19 Montesarchio MAZZINI 10 +39 0824 1773184 via Mazzini, 10 San Marco dei Cavoti

PUNTO VENDITA NUMERO DI TELEFONO INDIRIZZO CITTÀ TABACCHERIA SANT’ANTONIO 0825 824039 Via Sant’Antonio, 38 Ariano Irpino PIT STOP COFFEE 081 8251154 Via Nazionale delle Puglie, 25 Avella MUSIC POINT 0825 782629 Via Cristoforo Colombo, 15 Avellino BAR TABACCHI DI TRIVELLI DOMENICO +39 082789314 Via XXIII Luglio, 132 Bisaccia DS SERVICE 0825 447522 Via Sant’Angelo, 124 Mirabella Eclano BAR ATLANTIC +39 0825 1728784 Contrada Greci Montoro HAVANA LOUNGE BAR +39 0825 521250 Via Pironti, 45 Montoro TABACCHERIA L’OBELISCO +39 0824848129 Corso Vittorio Emanuele, 15 San Martino Valle Caudina TABACCHERIA ROMANO 347 4989356 Via Roma, 1 Solofra