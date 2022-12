Eventi a Napoli nel weekend dal 16 al 18 dicembre: il Napoli Christmas Village al Centro Direzionale

Gli eventi a Napoli di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre: tra i principali appuntamenti spiccano varie mostre. Il Napoli Christmas Village animerà il Centro Direzionale.

Venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre arà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere. Da non dimenticare l’appuntamento con le sagre in Campania.

Aperture serali con ingresso a 2 euro al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Tra gli eventi a Napoli, tornano le aperture serali al Museo e Real Bosco di Capodimonte. A partire da venerdì 21 ottobre 2022 fino al 17 dicembre 2022, sarà possibile visitare le collezioni e le mostre in corso al prezzo ridotto di 2 euro (escluse le gratuità previste per legge), dalle ore 19.30 fino alle 22.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Il biglietto si potrà acquistare presso la biglietteria del museo.

“In vitro humanitas”, la mostra al Museo della Cappella Sansevero

Due sculture in vetro di Mauro Bonaventura in dialogo con le celebri Macchine anatomiche del principe di Sansevero: è “In vitro humanitas”, mostra visitabile al Museo Cappella Sansevero, gioiello barocco ideato dal principe Raimondo di Sangro. Nella cavea sotterranea l’artista veneziano espone, per la prima volta a Napoli, le installazioni dei suoi corpi vitrei: “Homo erectus””, complessa scultura in vetro policromo, e “Flying”, figura sospesa che ricorda il Tuffatore di Paestum (V sec.a.C.).

La mostra è visitabile fino al 16 gennaio 2023.

“Altri Natali”, 250 eventi a Napoli dall’8 al 30 dicembre

Si intitola “Altri Natali” la rassegna promossa dal Comune di Napoli che dall’8 al 30 dicembre animerà le 10 municipalità cittadine. 250 eventi per una rilettura del canone natalizio partenopeo.

Musica, teatro, danza, cinema, reading e laboratori creativi saranno gli ambiti in cui “Altri Natali” troverà la sua declinazione artistica.

Tornano i Mercatini di Natale a Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Tra musica, luci e atmosfere natalizie, tornano i Mercatini di Natale, l’evento dedicato a grandi e piccini, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. La quarta edizione, come riporta il sito MercatinidiNatale, avrà inizio il 3 dicembre 2022 e si concluderà l’8 gennaio 2023.

Tra le attività ludico/didattiche riservate ai bambini la visita alla casa di Babbo Natale e alla “Littorina postale”, per scrivere e inviare la letterina dei desideri. Inoltre, questa quarta stagione dei Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, è pronto ad emozionare i fan di Harry Potter con l’Experience Pietrarsa 9 e 3/4.

Un evento magico che inizierà il 3 dicembre, a partire dalle ore 10.00, e i cui giorni di chiusura saranno: 5 e 12 dicembre; 24, 25 e 31 dicembre; 1, 2, 3, 4 gennaio 2023.

Biglietto:

Adulto feriale: 8 euro

Adulto festivo e/o evento speciale: 10 euro

Bambino (3-12 anni) feriale/festivo: 5,00 euro

0-2 anni – diversamente abili: ingresso gratuito

A Castel dell’Ovo ‘Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità’

Prosegue fino all’8 gennaio 2023 la mostra dedicata al più noto faraone dell’antichità. La suggestiva location del Castel dell’Ovo di Napoli ospita l’esposizione “Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità” nel centenario della scoperta della faraonica sepoltura, che tante preziose informazioni ha fornito sulla conoscenza degli usi e costumi dell’antico popolo egizio.

In mostra il visitatore può ammirare le dettagliate riproduzioni di oggetti del corredo funerario del faraone, tra cui il trono d’oro, le statue del Ka, la maschera d’oro, il sarcofago d’oro.

A Capodimonte “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”

Tra gli eventi a Napoli da non perdere, al Museo di Capodimonte la nuova mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”, curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello, visitabile dal 31 marzo 2022 al 7 gennaio 2023.

Le 200 opere in esposizione sono tutte provenienti dalle collezioni permanenti del museo e pertanto non ci sono stati prestiti esterni.

Natale all’Edenlandia con la pista al coperto di ghiaccio e tanti eventi gratuiti

Da venerdì 18 novembre all’Edenlandia sarà già Natale con la pista di ghiaccio, le casette golose, l’intrattenimento, la magia e tante novità tutte da scoprire, firmate “Sweet Christmas”.

Dalle ore 15:30, l’incanto dell’inverno fa capolino all’interno del PalaEden e così grandi e piccini (dal 26 a 48 di piede) potranno provare la pista di pattinaggio più grande della città.

Di seguito gli orari del Parco:

lunedì- venerdì 15.30-21.30,

sabato, domenica e festivi 10.00-00.00

A Mugnano arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di “Mugnano sul ghiaccio“. Venerdì 21 ottobre, alle ore 17:30, all’interno del Centro Commerciale, sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista, 300 mq di puro divertimento, resterà aperta per ben 6 mesi, fino al 16 aprile 2023, come riporta la Pro Loco.

Il Christmas Village illuminerà la città di Napoli a Natale

Prosegue l’appuntamento con il Christmas Village 2022, la grande kermesse natalizia che si terrà dal 1° al 18 dicembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Christmas Village, organizzato da Eventitalia srl, sarà aperto dal 1° al 18 dicembre dal lunedì al venerdì con orario 16.30-21.30, il sabato e la domenica dalle 11.30 alle 23.30. info@christmas-village.it. Sito web: www.christmas-village.it/

Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni

E’ partito anche il calendario degli eventi della Napoli Sacra a cura di Gabbianella Club Events. Il progetto “Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni”, sostenuto e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli sta riscuotendo grande successo tra cittadini e turisti. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

All’Edenlandia la cerimonia di installazione della prima Capsula del tempo in Campania

Domenica 18 dicembre, alle ore 11, al Parco Storico dell’Edenlandia, si terrà la cerimonia di installazione de La Capsula del tempo, realizzata da Mauro Rea e Michele Lubrano. Si tratta del primo esemplare in assoluto in Campania ed è tra le pochissime in Italia.

Natale a Città della Scienza, gli eventi dall’8 dicembre all’8 gennaio

Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 Città della Scienza vestirà i colori del Natale con tante attività per tutti i visitatori! I tanti laboratori nel fine settimana del museo interattivo, avranno per tema il Natale e le sue tradizioni. Sarà inoltre possibile visitare le nuove interessanti mostre temporanee.

A Torre Annunziata il DiVino Jazz Festival: 3 concerti a ingresso libero

Il DiVino Jazz Festival arriva a Torre Annunziata per la chiusura della XVI edizione. Dopo le tappe a Pompei, Ercolano, Santa Maria La Carità e Cercola il festival itinerante diretto da Gigi Di Luca si avvia alla conclusione questo week end con le esibizioni di Enzo Avitabile, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini.

Natale Village: Dal 16 al 18 dicembre si conclude con il saluto a Babbo Natale

Natale Village riaprirà venerdì 16 alle 16:00 e sabato 17 e domenica 18 dicembre dalle 10:00 per le giornate conclusive.

Il Napoli Christmas Village arriva al Centro Direzionale

Animerà il Centro Direzionale di Napoli fino al 20 dicembre, il Napoli Christmas Village, una delle tantissime iniziative sostenute e promosse dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.