Eventi a Napoli 30-31 ottobre: numerosi appuntamenti per celebrare Halloween

Eventi di sabato 30 e domenica 31 ottobre a Napoli: numerosi appuntamenti per celebrare Halloween (dallo Zoo ad Edenlandia e Città della Scienza) oltre a tanto teatro e varie mostre.

Il fine settimana di sabato 30 e domenica 31 ottobre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Edenlandia: arriva il “Weekend dell’horror” per Halloween

Sabato 30 e domenica 31 ottobre ad Edenlandia sarà un vero e proprio weekend dell’horror: tutti insieme per l’ormai classico anche in Italia “Dolcetto o scherzetto?”. Il celeberrimo Parco dei divertimenti di Napoli offrirà (con ingresso gratuito) giornate “da paura” tra zombie, streghe itineranti, angoli horror e giochi terrificanti.

Città della Scienza: Halloween tra laboratori ed esperimenti

Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre, a Città della Scienza si festeggerà Halloween con laboratori, dimostrazioni ed esperimenti per bambini tra mostri e creature fantastiche. Ecco il programma nel dettaglio.

Zoo di Napoli: attività e spettacoli per Halloween

Lo Zoo di Napoli è felice di annunciare anche per quest’anno festeggiamenti spettacolari in occasione di Halloween 2021. Per il weekend del 30 e 31 Ottobre e per lunedì 1 Novembre allo zoo saranno organizzati spettacoli e attività per coinvolgere il pubblico nella vita del parco e per conoscere da vicino gli ospiti della struttura.

Teatro Augusteo: Carlo Buccirosso in scena con “La Rottamazione di un uomo perbene”

Fino a domenica 31 ottobre, Carlo Buccirosso sarà in scena all’Augusteo con lo spettacolo “La rottamazione di un italiano perbene”, tratto da Il Miracolo di Don Ciccillo. Lo spettacolo, scritto e diretto dallo stesso Buccirosso, narra le vicende di Alberto Pisapia, ristoratore di professione sull’orlo del fallimento, che dovrà affrontare un incubo che logora la serenità della sua famiglia. Una vicenda attuale e scottante che farà ridere e riflettere, in perfetto “stile Buccirosso”.

Teatro Diana: Antonio Milo e Adriano Falivene in “Mettici la mano”

Al Teatro Diana va in scena l’attesissimo spettacolo con Antonio Milo e Adriano Falivene, già interpreti dei personaggi di Maione e Bambinella nella fortunatissima serie “Il commissario Ricciardi”. Insieme ad Elisabetta Mirra, Milo e Falivene porteranno in scena un nuovo inedito testo scritto da Maurizio de Giovanni: “Mettici la mano” per la regia di Alessandro D’Alatri.

Teatro Trianon Viviani: Tosca in concerto

Nelle atmosfere di colore e calore di un immaginario salotto sudamericano, sabato 30 e domenica 31 ottobre Tosca interpreta dal vivo i brani del suo ultimo album, Morabeza, spingendosi oltre i confini della propria ricerca musicale e portandoci in giro per il mondo con lingue e sonorità diverse. Accompagnata dai suoi musicisti, l’eclettica artista regalerà al pubblico del Trianon Viviani un concerto in cui proporrà anche i brani contemporanei e meno recenti dell’area musicale latina compresa tra il Centro e il Sud dell’America.

Pino Daniele Alive: La Mostra

Il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra sarà in esposizione fino al 31 dicembre presso il complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra.

Mostra d’Oltremare: ecco “Fuori di Zucca – Il fantastico mondo delle zucche”

In programma fino al 28 novembre nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.

Tra le altre mostre aperte, spicca anche “Domenico Sepe, la materia e l’eterno: l’Arte svelata” a Csstel dell’Ovo, senza dimenticare la rassegna Edit Napoli 2021 a San Domenico Maggiore.