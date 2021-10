Edenlandia, arriva il “Weekend dell’horror”: ecco il programma per Halloween

Halloween ad Edenlandia: nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 ottobre al celebre parco di Fuorigrotta ci saranno tanti giochi, sfilate in costume, zombie e streghe.

L’anno scorso, di questi tempi, Edenlandia, come tutti i parchi divertimenti, era purtroppo chiusa per colpa della pandemia da Covid 19. Ora, grazie alla graduale ripresa, nel celebre parco di Fuorigrotta si potrà tornare a celebrare una delle feste più attese dai bambini, ovvero Halloween.

Per tale occasione, sabato 30 e domenica 31 ottobre (come già lo scorso fine settimana) sarà un vero e proprio weekend dell’horror: tutti insieme per l’ormai classico anche in Italia “Dolcetto o scherzetto?”. Il celeberrimo Parco dei divertimenti di Napoli offrirà (con ingresso gratuito) giornate “da paura” tra zombie, streghe itineranti, angoli horror e giochi terrificanti. Il 30 e il 31 Ottobre (ore 18:30) ci sarà poi un grande spettacolo di Slime animato da Iolanda Sweets, popolarissima youtuber da circa un milione di iscritti.

Infine una chicca: domenica 31 ottobre dalle ore 10:30, proprio nel giorno di Halloween, ci sarà anche la grande sfilata dei costumi più terrificanti.

Saranno messi in palio tre premi per i travestimenti più “spaventosi”. Per aderire, bisogna mandare un messaggio su WhatsApp al numero 3911181761. Sarà sufficiente specificare nome, cognome e data di nascita per ricevere tutte le informazioni necessarie.