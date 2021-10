Città della Scienza: ecco il programma per celebrare Halloween

Halloween a Città della Scienza: da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre laboratori ed esperimenti tra mostri e creature fantastiche.

Da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre, a Città della Scienza si festeggerà Halloween con laboratori, dimostrazioni ed esperimenti per bambini tra mostri e creature fantastiche. Ecco il programma nel dettaglio.

Mostri da spavento

Attraverso lo science show “Mostri da spavento” si potrà scoprire cosa si nasconde dietro le più orrende creature della “fantasia”: da non perdere per i più curiosi.

Chimere

Con l’interactive lab “Chimere”, usando tanta immaginazione e un pizzico di regole i partecipanti potranno realizzare il loro “animale fantastico”, una combinazione di varie parti di “altri” animali, realizzati unendo code, zampe, dorsi e teste di diverse specie.

The Wall of fear

Infine, con il laboratorio creativo “The Wall of fear”, tempere, stencil, pennarelli si potrà far volare la fantasia. Inoltre, come da tradizione, tutti i bambini potranno scegliere di partecipare indossando le proprie maschere e costumi a tema.

Per accedere al Science Centre di Città della Scienza sarà obbligatoria la prenotazione o, in alternativa, l’acquisto dei biglietti on line sul sito Etes, l’ingresso è organizzato su due turni: il primo dalle 9 alle 12.45, il secondo dalle 13.15 alle 17.