Zoo di Napoli: dal 30 ottobre all’1 novembre attività e spettacoli per Halloween

Zoo di Napoli: il week end 30 e 31 ottobre e lunedì 1 novembre sarà caratterizzato da tante attività e spettacoli per la festa di Halloween.

Lo Zoo di Napoli è felice di annunciare anche per quest’anno festeggiamenti spettacolari in occasione di Halloween 2021. Per il weekend del 30 e 31 Ottobre e per lunedì 1 Novembre allo zoo saranno organizzati spettacoli e attività per coinvolgere il pubblico nella vita del parco e per conoscere da vicino gli ospiti della struttura.

Il programma prevede per tutte e tre le giornate le consuete attività di Feeding time dedicate al momento del pasto di alcuni degli ospiti della struttura, in particolare foche, elefanti, pappagalli, siamanghi e leoni, a partire dalle ore 11,00 del mattino fino alle ore 15,00. Previa prenotazione all’indirizzo didattica@lozoodinapoli.it e fino ad esaurimento posti, i più piccoli potranno partecipare ai laboratori didattici per la costruzione di arricchimenti ambientali a tema Halloween per gli animali ospiti del parco, in particolare, questa volta a ricevere i doni dai bambini saranno le scimmie dello zoo, ovvero la famiglia dei siamanghi.

I laboratori sono dedicati a bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni e si terranno alle ore ore 12,00 per tutte e tre le giornate, mentre alle ore 15,00 per i bambini un po’ più grandi accompagnati dai familiari sarà possibile partecipare al tour guidato “Animali spaventosi” che prevede di portare il pubblico a conoscere e scoprire gli animali che più suscitano paura nell’uomo, cercando di comprendere il perché storico- biologico di queste paure.

Ancora una volta inoltre, durante il weekend e anche nella giornata di lunedì sarà possibile prenotare le “Zoo experience” ovvero l’esperienza che prevede l’ingresso dei bambini nell’area riservata al personale per il momento del pasto alla giraffa. L’attività sarà svolta accompagnando due bambini per volta nel rispetto delle norme di distanziamento, e l’attività si svolgerà alle ore 10,30 e 15,30 per tutti e tre i giorni.

Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì il parco diventerà come ogni anno teatro di colori e personaggi fantastici tutti in tema Halloween e non solo, i bambini potranno liberamente divertirsi nella consueta “Caccia alla zucca” tra i viali del parco, domenica e lunedì gli ospiti riceveranno un’accoglienza spettacolare con colori e personaggi in costume mentre solo ed esclusivamente domenica 31 Ottobre per celebrare tutti insieme il grande momento di festa ci sarà lo spettacolo delle Principesse nel piazzale d’ingresso, in due orari alle 11,00 e alle 16,00.

Tutte le attività elencate fatta eccezione per la Zoo Experience rientrano nel costo del biglietto d’ingresso (15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini dai 4 fino a 10 anni di età). Le attività di laboratorio, zooexperience e tour guidato vanno prenotate mandando una mail a didattica@lozoodinapoli.it o chiamando il numero 3351285508).