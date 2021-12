Eventi a Napoli 18-19 dicembre: Natale ad Edenlandia e alla Mostra d’Oltremare

Eventi di sabato 18 e domenica 19 dicembre a Napoli: appuntamenti natalizi ad Edenlandia e alla Mostra d’Oltremare (oltre al concerto di Natale al San Carlo e varie produzioni teatrali).

Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 dicembre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Edenlandia: Babbo Natale, il Regno di ghiaccio e il Presepe in … realtà virtuale

Un dicembre ricco di appuntamenti per le festività natalizie ad Edenlandia, tra luci, pattinatori sul ghiaccio, parate colorate, scultori di ghiaccio, performer, illusionisti e, naturalmente, l’arrivo di Babbo Natale. C’è poi un presepe dove la tradizione incontra la tecnologia ed è così che nasce NAtivity Experience. Con l’ausilio di un visore, il pubblico si immergerà in un tour emozionale, accompagnato da una guida d’eccezione, Benino, il pastore dormiente, personaggio immancabile sul presepe napoletano.

Mostra d’Oltremare: ecco il Magico Parco di Santa Claus

Il Parco Robinson della Mostra D’Oltremare si trasforma nell’incantato Parco di Santa Claus, nel quale i bambini potranno vivere tutta la magia del Natale: raccogliere e poi decorare il loro alberello nel Laboratorio Creativo, decorare l’omino di pan di zenzero, ascoltare favole narrate da Babbo Natale e persino visitare la sua casa con trono e camino. I piccoli potranno inoltre passare per l’ufficio postale per imbucare la lettera a Babbo Natale e visitare la fabbrica del giocattolo. Per tutti, grandi e piccini, luminarie e addobbi natalizi, un’area food, il Villaggio Polare con orsi e pinguini, mercatini e il Christmas Circus.

Teatro San Carlo: sabato 18 dicembre il Concerto di Natale

Un grande appuntamento da non perdere quello in programma sabato 18 dicembre alle 19, al Teatro di San Carlo per il tradizionale Concerto di Natale, dove Juraj Valčuha dirigerà Orchestra e Coro del Massimo napoletano.

Il programma della serata proporrà la Suite n.1 dal balletto Cenerentola Op.107 di Sergej Prokof’ev, Ma mère l’oye, di Maurice Ravel e il Gloria in Sol maggiore per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc. Il bravissimo Coro sarà affidato sempre all’altrettanto bravo José Luis Basso con la presenza del soprano solista la statunitense Lauren Michelle, al debutto al San Carlo.

Teatro Totò: Oscar Di Maio in scena con “Cornuti e Contenti”

Un Natale tutto da ridere al Teatro Totò, dove, fino al prossimo 9 gennaio, ci sarà Oscar Di Maio con lo spettacolo scritto e diretto da Marco Lanzuise, “Cornuti e Contenti”. Con lui anche Alessandra Borrelli, Monica Assante di Tatisso, Luciano Salvetti, lo stesso autore e regista Lanzuise e Ciro Scherma. Il pittore Leonardo De Chiereca – si legge nelle note dello spettacolo – vivendo d’arte, campa sulle spalle della moglie Mary impiegata nelle ferrovie e gelosa del marito perché sospetta abbia un’amante. Il pittore spera di risollevarsi economicamente lavorando per la Curia che gli commissiona dipinti in più chiese di Napoli.

Katia, l’amante, stanca del rapporto clandestino, minaccia di svelare la sua relazione alla moglie del pittore. Questi, impotente nell’impedirle il proposito, convince un suo cliente gay a travestirsi da donna per recitare la parte della moglie alla visita di Katia…

Teatro Sannazaro: ritorna il Cafè Chantant

Fino al 30 dicembre 2021 al Teatro Sannazaro torna il mitico Cafè Chantant di e con Lara Sansone, Corrado Ardone, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Mario Andrisani, Francesco D’Alena, Luca Sorrento e con Il Balletto e l’Orchestra del Cafè Chantant. Lo spettacolo è concepito per regalare anche a Napoli un lavoro che possa restare in scena a lungo come succede in alcune capitali europee con il fado o il flamenco o con i musical americani.

Una successione imprevedibile e mai uguale di performance di teatro, musica, danza e cabaret avvolge una platea fatta non più di belle poltrone messe in ordinata fila, ma di tavoli! Il pubblico viene coinvolto in una incredibile macchina teatrale totale.