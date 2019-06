Open Innovation, opportunità per le imprese con l’ausilio del commercialista

NAPOLI –”I commercialisti possono suggerire alle Pmi le strategie di ‘Open Innovation’ più efficaci, valutando se e quando è opportuno entrare nell’equity, collaborare o incubare le startup, accompagnando le aziende nel processo di trasformazione”.

Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il convegno “Open Innovation: opportunità per le imprese ed il ruolo del commercialista” che si terrà giovedì 6 giugno dalle ore 15.00, presso la sala conferenze di Piazza dei Martiri, 30.

“L’Open Innovation è un modo diverso di fare impresa e presuppone innanzitutto un cambio culturale. Le aziende – ha sottolineato Carmen Padula, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli -, invece di innovare ricorrendo solo alle proprie risorse interne, devono aprirsi anche all’esterno ed avviare collaborazioni con startup e soggetti che fanno dell’innovazione il proprio core business.

Sono diversi gli strumenti che le aziende hanno a disposizione per individuare le startup con cui collaborare come ad esempio gli hackaton, le calls for ideas, lo start up scouting, le corporate accelerator, oppure programmi strutturati di acquisizione. Ma in realtà quante aziende Campane fanno Open Innovation?

Purtroppo sono ancora poche, il commercialista ha un ruolo fondamentale in questo processo ed è per questo motivo che a settembre partirà un corso presso il nostro Ordine organizzato dalla Commissione di studio Attività Produttive e Innovazione presieduta da Fabrizio Monticelli“.

Nel corso della tavola rotonda, moderata da Giovanni De Caro (SFS plc, Zephiro Investiments) un parterre di esperti analizzerà le fasi di sviluppo dell’Open Innovation in questi ultimi anni, evidenziando le nuove opportunità per le aziende e gli incentivi fiscali.

All’incontro interverranno Valeria Fascione (assessore Startup, Innovazione e Internazionalizzazione della Regione Campania), Mario Mustilli (professore di Finanza Aziendale all’Università Luigi Vanvitelli), Gianluca Postiglione (direttore Generale della Soresa), Luigi Nicolais (presidente di Materias), Liberatina Carmela Santillo (professore Impianti industriali meccanici dell’Università Federico II), Giorgio Ventre (direttore scientifico di iOS Developer Academy e professore di sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università Federico II), Antonio Blandini (professore di Diritto Commerciale Università Federico II), Armando De Nigris (presidente dell’Acetificio De Nigris Group), Raffaele Fabbrocini (presidente Consvip), Giovanni Lombardi (amministratore delegato di Tecno Capital), Sebastian Caputo (ceo 012Factory) e Fabio Cecere (commissione Sviluppo Attività Produttive e Innovazione).

L’incontro di giovedì è aperto a tutti e sarà un interessante momento di confronto.