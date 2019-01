De Longhi: la nota azienda produttrice di elettrodomestici sta cercando varie figure professionali. Ecco le info.

La De Longhi, nota azienda produttrice di elettrodomestici, seleziona periodicamente personale per assunzioni e stage. Come riporta “Ticonsiglio”, l’azienda offre interessanti opportunità di lavoro in Veneto, anche per giovani senza esperienza, inseriti prevalentemente mediante tirocini.

De Longhi, ecco le principali figure ricercate

LEGAL SPECIALIST – Treviso

La ricerca è rivolta ad Avvocati con minimo 3 anni di esperienza in materia di contratti e diritto commerciale. Devono avere un’ottima padronanza della lingua inglese e, preferibilmente, anche di un’altra lingua straniera. Inoltre, devono essere in grado di redigere e negoziare contratti anche in lingua straniera.

STAGE DIGITAL & IOT – Treviso

Il tirocinante ricercato ha conseguito una laurea in Economia e Management, Ingegneria Gestionale o Computational Economics. Conosce bene l’Inglese, anche a livello scritto, e possiede buone competenze digitali. Conosce Power Point, Excel, le tecnologie di integrazione, la SEO, Google Analytics e Tag Manager, e, a livello base, i linguaggi HTML, CSS, JS.

ASSISTANT BRAND MANAGER – Treviso

I candidati ideali sono laureati in Economia, Marketing o Ingegneria Gestionale, o hanno cultura equipollente. Hanno maturato esperienza, anche minima, nel ruolo. Conoscono bene Excel, Power Point e i più diffusi strumenti informatici. Possiedono spiccate doti relazionali e capacità analitiche.

PRODUCT MARKETING SPECIALIST (Sostituzione Maternità) – Treviso

Per candidarsi per questa posizione occorre essere laureati, meglio se in Economia o Ingegneria Gestionale, ed avere adeguate competenze e conoscenze. Si richiede anche la conoscenza della lingua inglese.

BUYER – Mignagola di Carbonera (TV)

Si ricercano laureati in ambito ingegneristico o economico. Devono aver maturato 3 o 4 anni di esperienza nel ruolo e saper lavorare per obiettivi. Completa il profilo una buona padronanza della lingua inglese.

SAP JR CONSULTANT – Silea (TV)

La risorsa ha conseguito una laurea in Ingegneria Gestionale o Informatica, o in Scienze Statistiche, Matematica o Economia, oppure ha una formazione equipollente. Possiede una reale passione per le tematiche IT ed è disponibile ad effettuare trasferte sporadiche in Italia e all’estero. Preferibilmente, conosce il linguaggio di programmazione ABAP. Saranno prese in considerazione anche candidature di persone prive di esperienza specifica ma ad alto potenziale.

Inoltre si ricercano, tra gli altri, BI Project Leader (Treviso), IT Security Specialist (Treviso), Data Technology Specialist (Gorgo al Monticano), IT Automation Technician / Engineer (Treviso) e Laboratory Technician (Treviso).

De Longhi, ecco i settori di inserimento

Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;

Ufficio Legale, Internal Audit;

Design;

Marketing;

Investor Relations;

Ricerca e Sviluppo;

Qualità;

Sales;

Risorse Umane;

Produzione;

Logistica.

De Longhi, ecco come candidarsi

La raccolta delle candidature avviene prevalentemente tramite l’area De Longhi Lavoro del portale web www.delonghigroup.com. All’interno della stessa vengono pubblicate le ricerche di personale attive. I candidati interessati a lavorare in De Longhi possono utilizzare la piattaforma per rispondere online alle offerte di interesse. Per farlo devono registrarsi gratuitamente sulla stessa, scegliendo apposite credenziali di accesso e inserendo il curriculum vitae nel data base del Gruppo.