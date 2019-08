Concorso Regione Campania, più di un milione di domande per 2.175 posti di lavoro

Il bando per l’iscrizione al concorso Regione Campania per 2.175 posti di lavoro scade alla mezzanotte di oggi e al momento le domande hanno superato il milione.

Concorso Regione Campania | Sono 279.663 i giovani campani che hanno fatto domanda per il corso-concorso della Regione Campania per il rinnovamento della Pubblica Amministrazione nei Comuni. Gli iscritti al bando, che scade oggi, hanno fatto domanda per più posizioni e quindi a stamattina le domande sono 1.131.418 per 2.175 posti attualmente disponibili e che riguardano 160 Comuni, tra cui Napoli.

Il commento dell’assessore al Lavoro della Regione

Sono queste le cifre annunciate da Sonia Palmeri, assessore al Lavoro e Risorse Umane della Regione: “Questi numeri – spiega Palmeri – indicano il successo dell’iniziativa lanciata con lungimiranza dal presidente De Luca e la voglia di tanti giovani di rimanere nella propria terra e soprattutto di impegnarsi perché la Campania fornisca a cittadini e operatori economici servizi più efficienti, un pubblica amministrazione 4.0″.

Le prove preselettive per il concorso inizieranno il 2 settembre. Il concorso prevede un anno di lavoro e formazione negli uffici dei Comuni pagati dalla Regione prima dell’assunzione da parte del singolo Comune.