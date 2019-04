Carburanti, in rialzo i prezzi di benzina e diesel

Proseguono i movimenti al rialzo dei prezzi consigliati dei carburanti, dopo i rincari decisi ieri da Eni e Tamoil: tutte le quotazioni.

Proseguono i movimenti al rialzo dei prezzi consigliati dei carburanti, dopo i rincari decisi ieri da Eni e Tamoil. Quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo ancora in salita. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina.

Le medie dei prezzi praticati

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,577 euro/litro (+2 millesimi, pompe bianche 1,554), diesel a 1,493 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,469). Benzina servito a 1,702 euro/litro (+4, pompe bianche 1,601), diesel a 1,621 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,516). Gpl self service a 0,618 euro/litro, servito a 0,646 euro/litro (pompe bianche 0,634), metano self service 0,987 euro/kg, servito a 0,997 euro/kg (pompe bianche 0,985).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 448 euro per mille litri (+4), diesel a 469 euro per mille litri (+7, valori arrotondati).