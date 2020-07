Accordo raggiunto per il Recovery Fund, il premier Conte: “Momento storico” (VIDEO)

Unione Europea: dopo un negoziato durato quattro giorni e quattro notti è stato raggiunto l’accordo per il Recovery Fund. All’Italia 209 miliardi (l’ammontare maggiore). Il premier Conte: “Tutelata la dignità del Paese”.

Trovato stanotte a Bruxelles l’accordo per il Recovery Fund, che si aggiunge agli strumenti comuni già varati per la ripresa dopo la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19, e il bilancio Ue 2021-2027, dopo un negoziato record durato quattro giorni e quattro notti.

L’annuncio dell’accordo è stato fatto dal presidente del consiglio Ue, il belga Charles Michel: “Ce l’abbiamo fatta, l’Europa è forte e unita, è un accordo giusto”.

Il Recovery Fund ha una dotazione di 750 miliardi di euro, di cui 390 a fondo perduto e 360 in prestiti. All’Italia andranno 209 miliardi di cui 81,4 a fondo perduto e 127,4 di prestiti (l’ammontare maggiore, con i prestiti aumentati di 36 miliardi rispetto alla bozza di fine maggio).

Recovery Fund, il premier Conte: “Piano di rilancio ambizioso. Abbiamo una grande responsabilità”

Al termine del consiglio europeo che ha approvato il Next Generation Ue, il premier Giuseppe Conte si è detto molto soddisfatto: “Abbiamo approvato un piano di rilancio ambizioso ed adeguato alla crisi che stiamo vivendo. È un momento storico per l’Europa e per l’Italia”.

🔴 Accordo concluso al Consiglio europeo. In diretta da Bruxelles 🔴 Pubblicato da Giuseppe Conte su Lunedì 20 luglio 2020

Ringraziando tutti gli italiani, i ministri, la maggioranza e le opposizioni, il Presidente del Consiglio ha ricordato che “avremo una grande responsabilità: con 209 miliardi possiamo far ripartire l’Italia e cambiare volto al Paese. Ora dobbiamo correre”. Si tratta di un risultato ottenuto “tutelando la dignità del nostro Paese e l’autonomia delle Istituzioni”.