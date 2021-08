E’ morto a 73 anni Gino Strada, fondatore di Emergency

Italia in lutto per la scomparsa di Gino strada: medico, fondatore di Emergency, il 73enne era in vacanza in Normandia.

Gino Strada è morto questa mattina durante una vacanza in Normandia. Il medico, fondatore di Emergency, aveva 73 anni. Era nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile del 1948.

Dopo esser stato chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in Afghanistan e Somalia, il 15 maggio 1994 ha fondato a Milano con la moglie Teresa Sarti, l’associazione umanitaria italiana Emergency che lavora oggi in 8 paesi del mondo e ha curato nei propri ospedali 11 milioni di persone.