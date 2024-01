Film da non perdere nel 2024, dal Gladiatore 2 a Joker

Tutti i film da non perdere in uscita nel 2024. Da Joker al Gladiatore 2 che porterà sullo schermo Paul Mescal.

Tanti i film imperdibili che usciranno nelle sale in questo 2024. Molti i Blockbuster, i sequel e anche quei film Usa bloccati dallo sciopero del sindacato SAG-AFTRA da poco terminato con la firma del nuovo contratto.

A gennaio, in una selezione di minima delle uscite 2024, arriva finalmente in sala Povere creature di Yorgos Lanthimos, già Leone d’oro a Venezia. Protagonista Emma Stone nei panni di Bella Baxter, bellissimo innesto tra un corpo giovane e desideroso di piacere e un cervello da neonato spinto naturalmente verso i suoi impulsi/bisogni.

Sempre a gennaio Un mondo a parte di Riccardo Milani, una commedia con protagonista Albanese nei panni di un maestro elementare che dopo quarant’anni di insegnamento a Roma, riesce a farsi assegnare una cattedra pluriclasse di bambini dai 7 ai 10 anni nel Parco Nazionale d’Abruzzo.

A fine febbraio è invece la volta di Dune 2, secondo capitolo della saga sci-fi tratta dal romanzo di Frank Herbert. Protagonista della storia ancora Paul Atreides (Timothée Chalamet), che dopo essersi unito a Chani (Zendaya) e agli altri Fremen, medita vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Una missione molto importante che gli permetterà di impedire la realizzazione di un terribile futuro, che soltanto lui è capace di prevedere.

A marzo arriva Mickey 17 di Bong Joon-ho. Il regista coreano di quel Parasite, film low-cost pluripremiato al botteghino (262 milioni di dollari nel mondo) e primo Oscar al miglior film per un’opera in una lingua diversa dall’inglese, questa volta ha potuto contare su un budget consistente per l’adattamento del romanzo di fantascienza di Edward Ashton, incentrato sui cloni sacrificabili mandati a colonizzare i pianeti più remoti. Nel cast Robert Pattinson, Steven Yeun, Toni Collette, Naomi Ackie e Mark Ruffalo.

Ad aprile ci sarà invece Challengers di Luca Guadagnino che, come ricorda il titolo, racconta di un amore fluido. Questo il triangolo: Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis ora allenatrice; il suo ex, un fuoriclasse ormai in caduta libera (Mike Faist) e infine Patrick (Josh O’Connor), un tempo migliore amico di quest’ultimo ed ex fidanzato di Tashi.

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà invece a maggio. Quinto film del franchise di Mad Max, è il prequel/spin-off di Mad Max: Fury Road incentrato sul personaggio di Furiosa, qui interpretato da Anya Taylor-Joy.

In sala a giugno Mission: Impossible — Dead Reckoning- Parte due. È l’ottavo capitolo della saga action Mission: Impossible, diretto da Christopher McQuarrie. Il film vede ancora una volta Tom Cruise nei panni dell’intramontabile Ethan Hunt, specialista dello spionaggio ad alto rischio. Insieme a Tom Cruise ritroveremo Hayley Atwell e Pom Klementieff.

Borderlands, film di Eli Roth, dovrebbe uscire ad agosto. Basato sul popolare videogioco, ambientato sul pianeta Pandora, dove si sta tenendo una corsa all’oro, il film vede diverse bande di cacciatori di tesori alla ricerca di una misteriosa reliquia, celata dagli alieni in una cripta. Nel cast Cate Blanchett nei panni di Lilith, una donna con poteri straordinari derivati dall’avere il DNA di una sirena, Jamie Lee Curtis e Kevin Hart interpretano rispettivamente l’archeologa Tannis e il soldato Roland.

Ottobre è invece il mese di Joker: Folie à Deux di Todd Phillips. Il protagonista del sequel del film Leone D’Oro a Venezia nel 2019, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix),è stato affidato all’istituto psichiatrico Arkham Asylum. Qui conoscerà la psichiatra Harley Quinn (Lady Gaga) e con lei instaurerà una particolare relazione. Se nel primo capitolo il suo modello era stato Scorsese, questa volta il regista sembra percorrere una strada più originale, scegliendo il genere musical.

Reduce dallo sciopero anche Il Gladiatore 2 di Ridley Scott (in sala dal 22 novembre) che arriva dopo vent’anni. Paul Mescal prende il posto di Russell Crowe, ovvero quel Massimo Decimo Meridio che, dopo essersi vendicato, muore nel primo film. Di scena la storia di Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo. Nel cast anche Denzel Washington, Djimon Hounsou, Pedro Pascal, Joseph Quinn di Stranger Things e Derek Jacobi.

Sempre a novembre uscirà Wicked di Jon M. Chu ovvero il prequel de Il Mago di Oz che racconta la storia di tutti quei personaggi che popolano il suo mondo magico, a partire dal Mago stesso, fino alla malvagia Strega dell’Ovest e alla Strega buona del Nord. Nel cast: Jeff Goldblum, Ariana Grande, Michelle Yeoh e Cynthia Erivo.

Infine, a dicembre arriva Lord of the Rings: The War of the Rohirrim film di animazione di Kenji Kamiyama. Di scena le gesta di Helm Hammerhand, il re di Rohan, e la creazione del Fosso di Helm, la roccaforte di Arda creata dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. Si tratta della leggendaria battaglia che ha aiutato a dare forma alla Terra di Mezzo e ha gettato le basi per le epiche avventure portate in vita nella trilogia di Tolkien.

Last but no least Partenope, ovvero la lettera d’amore di Paolo Sorrentino alla sua Napoli che potrebbe approdare al festival di Cannes (14-25 maggio) o alla Mostra di Venezia (28 agosto – 7 settembre). Il film è ispirato a Partenope, la sirena disperata che si getta e annega in mare per non essere riuscita ad attirare Ulisse con il suo canto. Nel cast tra gli altri Celeste Dalla Porta, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Gary Oldman e Silvio Orlando.