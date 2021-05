Cumana, camion trancia palo di sostegno: linea interrotta tra Fuorigrotta e Bagnoli

La linea Cumana dell’Eav è stata interrotta a causa dei danni provocati da un camion in transito sul passaggio a livello di Agnano.

Interrotta la linea Cumana dell’Eav. Al momento la linea è interrotta tra Fuorigrotta e Bagnoli (zona Ovest di Napoli) a causa dei danni provocati da un camion in transito sul passaggio a livello di Agnano.

Il camion che trasportava una imbarcazione ha tranciato un palo di sostegno che è ora in bilico. Sul posto è in corso l’intervento dei tecnici per il ripristino.