Lissner incontra “online” i circa 300 dipendenti del Teatro San Carlo

Il nuovo Sovrintendente Lissner incontra “online” i circa 300 lavoratori del Teatro San Carlo. Le sue tre priorità: Solidarietà, Sicurezza e Diritti dei Lavoratori

A seguito dell’emergenza Coronavirus-19, che ha messo in ginocchio la nostra nazione, e di fatto ha bloccato tutte le attività lavorative, annullando tutti gli impegni culturali del Massimo napoletano, rinviando a data da destinarsi lo svolgimento degli spettacoli in programma nel ricco cartellone del Teatro San Carlo, il Sovrintendente Stéphane Lissner, che di recente si è ufficialmente insediato presso il nostro teatro ha incontrato oggi, mercoledì 8 aprile in videoconferenza e attraverso un’apposita piattaforma online, tutti i lavoratori del Lirico di Napoli.

Quasi 300 i dipendenti collegati in rete tra tecnici, amministrativi, professori d’Orchestra, artisti del Coro e Tersicorei, a cui il Sovrintendente ha voluto rivolgere il proprio messaggio di speranza e solidarietà.

Pertanto, riporto qui di seguito il messaggio integrale del Sovrintendente Lissner:

«Buon pomeriggio a tutti,

purtroppo il protrarsi della pandemia ci obbliga oggi ad incontrarci su una piattaforma che non è certo il nostro bellissimo teatro, ma mi dà la possibilità di salutare tutti voi e provare a delineare quale sarà il nostro prossimo futuro. I temi di questo mio saluto sono tre: la solidarietà, la sicurezza sul lavoro, i diritti dei lavoratori.

La solidarietà come risposta umana alle contraddizioni del tempo presente e di questa tragedia che attraversa il mondo intero. Con il vostro accordo, la prima azione solidale che vorrei realizzare, consiste nel dedicare la prima apertura al pubblico a tutti coloro che si sono adoperati con uno sforzo quotidiano straordinario e costante verso la riduzione della sofferenza umana in questo periodo di Coronavirus, quindi tutto il mondo del comparto ospedaliero: medici, infermieri, tecnici. Inoltre durante l’estate cercheremo di portate la musica in tutti i luoghi della sofferenza, nei parchi degli ospedali, nelle sale comuni delle case circondariali e ove possibile nelle residenze per anziani. Ritengo sia questa una missione dovuta della nostra Fondazione. Purtroppo quando avverrà tutto questo non lo sappiamo, al momento stiamo semplicemente applicando le direttive governative alle quali non possiamo sottrarci.

Altro tema che mi sta particolarmente a cuore è il diritto ad ambienti di lavoro ed a processi produttivi che non rechino pregiudizio alla salute dei lavoratori e non ledano la loro integrità morale. Sarò particolarmente rigido! Saranno rigorosamente e puntualmente rispettati tutti i protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, per la massima tutela dei lavoratori, degli artisti ospiti e del pubblico.

È quindi mio desiderio che venga salvaguardata la propria personalità sul luogo di lavoro, senza essere violati in alcun modo nella propria coscienza o nella propria dignità. Purtroppo questo virus ha generato a sua volta un virus altrettanto potente che è quello della Paura, sentimento primordiale giustificato dallo stress a cui siamo sottoposti continuamente dai media.

È possibile che alcuni di voi nelle vostre famiglie abbiano purtroppo sperimentato in prima persona il dolore causato dalla pandemia, forse perfino la perdita di un proprio caro. È per tale motivo mia intenzione prevedere in teatro, oltre al rispetto dei protocolli del governo, anche un sostegno psicologico che possa essere di conforto e aiuto per tutti coloro che ne avranno bisogno. Ultimo argomento importantissimo è la dignità dei lavoratori e il rispetto dei loro diritti. A tale riguardo, va riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dal sindacato.

In questo momento così drammatico, tutti hanno collaborato intensamente al fianco della direzione per trovare soluzioni atte a garantire la massima remunerazione possibile con gli strumenti consentiti per i prossimi mesi di aprile e probabilmente maggio. Conosco bene i sacrifici che tutti avete sostenuto in questi anni per rimettere in sesto la situazione economica del teatro.

Questo lo terrò a mente perché la retribuzione è lo strumento più importante per realizzare la giustizia nei rapporti di lavoro. Il giusto salario è il frutto legittimo del lavoro e va ricompensato in misura tale da garantire ad ognuno la possibilità di disporre dignitosamente la propria vita materiale, sociale, culturale e spirituale. Rinnovo i miei più affettuosi auguri a voi e ai vostri cari di buona e serena Pasqua. E abbiate cura di voi!

Stéphane Lissner».

Al termine del suo commosso messaggio insieme di tutti i lavoratori del Teatro di San Carlo, ritrovatisi simbolicamente in video, il Sovrintendente Stéphane Lissner ha rivolto un pensiero di gratitudine e auguri alle Istituzioni, al pubblico e a tutti coloro che da sempre, a Napoli in Italia e nel mondo, seguono con amore e passione il “nostro” teatro.

La sua forte presenza virtuale, in questo momento così drammatico e surreale per tutti noi, ha sottolineato il forte impegno che intende affrontare con la nuova difficile ed impegnativa carica di sovrintendente di un teatro così prestigioso come il San Carlo di Napoli, dopo le sue fortunate e preziose esperienze di Parigi e Milano, attraverso i loro teatri più rappresentativi. Sono sicuro che quando tutto finirà e si potrà tornare alla regolare programmazione artistica, Sinfonica, Lirica e di Balletto, Lissner darà prova del suo talento e della sua alta e seria professionalità.