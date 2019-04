Il Carducci String Quartet, in concerto per l’Associazione Scarlatti

Giovedì 11 aprile 2019, alle ore 20.30 al Teatro Sannazaro, la Associazione Alessandro Scarlatti conclude la ricca Stagione Concertistica 2018/2019 con il concerto del prestigioso Carducci String Quartet

L’ultimo concerto di questa particolare Stagione Concertistica, legata alle celebrazioni per i 100 anni di tale prestigiosa istituzione napoletana, vedrà impegnato quindi sul palcoscenico del Sannazaro il Carducci String Quartet, pluripremiato quartetto d’archi anglo-irlandese caratterizzato da una grande versatilità del repertorio, che spazia dai nuovissimi quartetti, alle opere classiche di Haydn, fino ai cicli completi di Shostakovich collaborando persino con l’icona folk-rock Ian Anderson dei Jethro Tull.

I componenti del quartetto citato, hanno studiato con membri di altrettanti quartetti come l’Amadeus, l’Alban Berg, il Chilingirian, il Takacs e il Vanbrugh e, come parte del programma di formazione professionale ProQuartet in Francia, con Gyorgy Kurtag, Walter Levin e Paul Katz. Nel 2014 sono stati invitati inoltre a tenere un Festival di musica da camera a Castagneto-Carducci, la città che ha ispirato il loro nome!

Il Carducci Quartet è riconosciuto come uno dei quartetti d’archi più famosi di oggi. Con oltre 90 concerti in tutto il mondo ogni anno, il quartetto organizza anche un festival annuale a Highnam, ed è quartetto in residenza presso la Dean Close School di Cheltenham, dove insegnano musica da camera a giovani studenti.

L’insegnamento, infatti, è un elemento importante del lavoro del Carducci Quartet, che gli ha fatto ottenere il Royal Philharmonic Society Award per il loro concerto di famiglia “Getting the Quartet Bug!”. Il Carducci Music Trust è stato istituito per sostenere il loro lavoro nelle scuole e con giovani musicisti.

Sono anche The Carne Trust Ensemble in Residence al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra e svolgono ogni anno numerosi concerti scolastici supportati dal CAVATINA Chamber Music Trust. Il Carducci Quartet, fondato nel 1997, è stato vincitore del Concert Artists Guild International e del Concorso di musica da camera di Kuhmo, in Finlandia.

Nel 2016 ha ottenuto il premio della Royal Philharmonic Society per il suo progetto Shostakovich15, il monumentale ciclo dei Quartetti di Shostakovich eseguito con successo in vari palcoscenici di Inghilterra, Nord e Sud America e, in una straordinaria maratona di un solo giorno, presso lo Shakespeare’s Globe di Londra.

Programma