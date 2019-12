Associazione Scarlatti: Suoyen Kim ospite del prossimo concerto dedicato a Bach

Il prossimo appuntamento con l’Associazione Alessandro Scarlatti è fissato per giovedì 5 dicembre, sempre al Teatro Sannazaro e sempre alle 20.30 con il recital violinistico di Suoyen Kim, dedicato interamente a Bach.

Il prossimo appuntamento con l’Associazione Alessandro Scarlatti vedrà il ritorno gradito della grande violinista tedesca di origini coreane Suoyen Kim, che termina il suo personale viaggio fra le Sonate e le Partite di Bach.

Si tratta di sei composizioni scritte intorno al 1720, per Violino solo senza Basso accompagnato, nel periodo in cui l’autore era Capellmeister presso la corte di Cothen, e che nel catalogo BWV (quello di Bach, ovviamente) sono classificate con le cifre 1001-1006.

Già all’età di 16 anni la giovane solista aveva cominciato ad attirare l’attenzione della scena musicale internazionale specializzandosi a Monaco con Ana Chumachenco e vincendo il Primo Premio al Joseph Joachim International Violin Competition di Hannover, figurando tra i finalisti del Queen Elisabeth International Music Competition di Bruxelles.

Nel 2006, si aggiudica il primo premio al Concorso Internazionale Joseph Joachim di Hannover e nel 2009 il quarto premio al Concorso Regina Elisabetta del Belgio. Suyoen Kim incide in esclusiva per la Deutsche Grammophon (Universal Music Group), per la quale ha pubblicato alcune sonate di Mozart con il pianista Evgeny Bozhanov, il ciclo delle Partite e Sonate di J.S.Bach (con eccellenti recensioni della critica musicale italiana), un Cd monografico dedicato a Schubert, uscito a Gennaio del 2016 re(censito come un riferimento per la comprensione del compositore viennese) e uno dedicato a Beethoven con la Wurttenberg Philarmonic Orchestra.

In Italia ha eseguito il ciclo delle Sonate e Partite di J.S.Bach al Festival di Stresa e del Lago Maggiore, per gli Amici della Musica di Verona, nella stagione 2018/19 per gli Amici della Musica di Vicenza e per l’Associazione Scarlatti di Napoli.

Oggi, dopo aver raggiunto la trentina, si trova in una fase di straordinaria maturità interpretativa sorretta da un bagaglio tecnico fuori dal comune e da una invidiabile contabilità, che è frutto del suo spiccato talento naturale. Proprio questo prezioso bagaglio virtuosistico, le permette di cimentarsi in una delle più ardue prove violinistiche, ossia quella di affrontare sola sul palcoscenico con il suo violino (un magnifico Stradivari del 1702) l’Integrale delle Sonate e Partite di Bach per violino solo in due concerti.

Dopo il convincente esordio della scorsa stagione, quest’anno Suoyen affronta i difficili fraseggi polifonici della Partita in Si minore e le arditezze virtuosistiche della Sonata in La minore e di quella in Do maggiore. Accanto alla carriera solistica Suyoen Kim è violino di spalla dell’orchestra della Konzerthaus di Berlino e primo violino del rinomato Quartetto Artemis.

Programma

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Integrale delle Sonate e Partite di Johann Sebastian Bach per violino solo – secondo concerto

Partita n. 1 in si minore BWV 1002

Sonata n. 2 in la minore BWV 1003

Sonata n. 3 in do maggiore BWV 1005