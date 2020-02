Associazione Scarlatti: in concerto il Trio Metamorphosi e il mezzosoprano Monica Bacelli

Nuovo appuntamento dell’Associazione Scarlatti, che riprende i concerti al teatro Sannazaro, con il mezzosoprano Monica Bacelli e il Trio Metamorphosi in programma giovedì 6 febbraio 2020, alle ore 20.30.

Si riprende quindi giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 20.30, dopo la grande serata barocca di sabato scorso, a San Paolo Maggiore, per la Stagione Concertistica della Associazione Alessandro Scarlatti. Protagonisti il mezzosoprano Monica Bacelli e il Trio Metamorphosi che proporranno uno straordinario viaggio attraverso alcune celebri melodie popolari scozzesi, rilette da Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven.

Il programma infatti, non a caso, è intitolato “Scotland” ed è un vero e proprio omaggio alla Scozia, tramite la musica di due grandi musicisti come Haydn e Beethoven che, verso al fine delle loro carriere e delle loro vita, dedicarono particolare attenzione alle musica d’oltre Manica.

Gli arrangiamenti di musica scozzese di canti popolari per voce e accompagnamento erano infatti molto popolari intorno alla fine del Settecento, tanto che alcuni editori erano persino riusciti a commissionare a importanti compositori europei, tra i quali appunto Haydn e Beethoven, ma anche altri come Carl Maria von Weber, interessanti trascrizioni e rivisitazioni in chiave colta, destinate all’esecuzione nelle case borghesi.

Haydn, che visse per 10 anni in Inghilterra dove compose il suo ultimo gruppo di sinfonie dette appunto “Londinesi”, quando gli fu richiesto di tradurre in una compostezza «classica» la musica popolare di quel Paese, si dedicò al compito con entusiasmo.

Lo stesso accadde anche per Beethoven, che nonostante non conoscesse direttamente il mondo anglossassone, amava molto le musiche popolari inglesi e scozzesi, alle quali poi si dedicò con serietà e passione.

In entrambi i casi i paesaggi scozzesi vengono trasformati in gioielli musicali di grande valore. Il programma è completato dal Trio op. 86 n. 2 di Haydn e dalle “Variazioni Kakadù” di Beethoven, soprannome dato alle variazioni sul tema di “Ich bin der Schneider Kakadu” (Io sono il sarto Kakadu), un lied tratto dal Singspiel “Die Schwestern von Prag” (Le sorelle di Praga) di Wenzel Müller.

Protagonista della serata sarà, come già citato, il Trio Metamorphosi (Mauro Loguercio violino, Francesco Pepicelli violoncello, Angelo Pepicelli pianoforte), tre musicisti che da sempre affiancano l’attività in trio ad altre esperienze cameristiche e solistiche di primo piano e a collaborazioni con artisti celebri, come Magaloff, Pires e Antonio Meneses, violoncellista del celebre ‘Trio Beaux Arts’, che dice di loro “Penso che siate un grande Trio.”

Il nome del Trio è un inno al processo continuo di cambiamento, così necessario in ambito artistico, che intende sottolineare la progressiva crescita di un complesso cameristico mai schiavo dell’abitudine, ma anzi, sempre pronto a mettersi in gioco con la volontà di creare prospettive di unicità in ogni performance.

Alla bella serata, si unirà la splendida voce del mezzosoprano Monica Bacelli, artista di caratura internazionale, e sempre a proprio agio nel repertorio settecentesco come in quello contemporaneo.

Il suo ampio repertorio comprende i più importanti ruoli mozartiani, i rossiniani delle opere buffe, ma si estende dall’opera barocca all’opera francese dell’Otto e Novecento. Monica Bacelli ha inoltre ottenuto il​ Premio Abbiati, ambito r​iconoscimento della critica musicale italiana.

Programma

Scotland

Franz Joseph Haydn

Trio in mi maggiore op. 86 n. 2 Hob. XV:28

Ludwig van Beethoven

dall’opera “Die Schwestern von Prag” di Wenzel Müller, op. 121a

Dieci Variazioni in sol minore-maggiore sul Lied “Ich bin der Schneider Kakadu”

* * *

Franz Joseph Haydn

da Scots songs e scottish airs

Morag in do minore Hob. XXXIa:143bis (aria celtica)

The Widow in mi bemolle maggiore Hob XXXIa:118

While hopeless in mi minore Hob. XXXIa:104

My love she’s but a lassie yet in do maggiore Hob. XXXI:194

Ludwig van Beethoven

dai 25 Schottische Lieder op. 108