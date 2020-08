Associazione Scarlatti: in concerto il Quartetto Henao e il pianista Costantino Catena

Associazione Scarlatti: Proseguono gli appuntamenti con “Musica sotto le stelle” a Villa Pignatelli. Ancora una serata per martedì 4 agosto con il Quartetto Henao e il pianista Costantino Catena.

La rassegna musicale all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli con i concerti della Associazione Scarlatti in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, diretta da Marta Ragozzino e Villa Pignatelli, diretta da Fernanda Capobianco, dedica l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva ad un concerto che fa parte di un progetto nazionale di rilancio culturale e riattivazione dei territori: MUSICA CON VISTA promosso dal Comitato Amur, del quale la Associazione Alessandro Scarlatti fa parte.

MUSICA CON VISTA è un progetto nazionale di sedici concerti tra luglio e settembre 2020, diffuso all’aria aperta in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Campania: parchi, giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi tornano a vivere con la musica di giovani gruppi da camera che più di altri pagano le conseguenze del blocco delle attività a causa dell’emergenza sanitaria.

I musicisti che si esibiranno in questi meravigliosi luoghi del Belpaese sono selezionati dagli enti membri del Comitato Amur e dal partner di progetto Le Dimore del Quartetto, tra i migliori ensemble e solisti provenienti dalla regione in cui si tiene il concerto o da aree limitrofe.

Scopo del progetto è anche quella di stimolare un’economia circolare del settore culturale favorendo un nuovo turismo di prossimità: i concerti disseminati sul territorio saranno accompagnati da attività di scoperta del patrimonio artistico e di altre meraviglie nascoste del territorio, valorizzando le aree periferiche e attivando le realtà locali.

Le collaborazioni che arricchiranno l’offerta saranno con partner nazionali come FAI, Touring Club e Associazione Dimore Storiche Italiane, ma soprattutto locali, con l’organizzazione di gite a piedi e in bicicletta, pittura all’aperto, degustazione di vini e prodotti locali, letture, esposizioni di arte e artigianato. Cliccando sulla mappa al seguente link si possono scoprire tutti i luoghi d’interesse culturale e le attività da svolgere nelle varie sedi di concerto.

La tappa napoletana del Progetto vedrà martedì 4 agosto alle ore 21 un concerto del giovane Quartetto Henao, nato nel 2014 in seno all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e guidato dal talentuoso primo violino William Chiquito Henao.

L’ensemble si contraddistingue per la grande passione e precisione che comunica al pubblico in ogni concerto, dovuta certamente alla preziosa esperienza maturata in una delle compagini più prestigiose al mondo che gli permette di essere in contatto con alcuni tra i più acclamati solisti mondiali, oltre che dalla profonda amicizia che li unisce.

Il vasto repertorio del quartetto spazia dal classico e romantico al contemporaneo. A febbraio 2020 ha debuttato con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma e con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino eseguendo “Absolute Jest” scritto dal compositore americano John Adams per quartetto d’archi e orchestra. Il pianista campano Costantino Catena accompagnerà il quartetto citato.

Pianista di un tipo ormai raro nella sua generazione, in lui sfolgora anzitutto l’arte del cantare sulla tastiera con invenzioni di fraseggio che ne dimostrano la squisita intelligenza musicale: definito con queste parole dalla rivista Amadeus, Costantino Catena è stato ospite di importanti istituzioni concertistiche in vari paesi europei, in Australia, negli U.S.A., in Russia e in Giappone, tra cui l’Accademia Filarmonica di Bologna, la Philharmonia di San Pietroburgo, il Kennedy Center e la Georgetown University di Washington, gli Amici del Teatro Regio di Torino, gli Amici della Musica di Trapani, il Gasteig di Monaco di Baviera, la Società Dante Alighieri, il Liszt Memorial Museum di Budapest e il Festival Internazionale di Ravello, giusto per citarne alcuni.

Ha iniziato giovanissimo lo studio del pianoforte, dopo aver conseguito con il massimo dei voti e la lode il diploma di pianoforte presso il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno sotto la guida del M° Luigi D’Ascoli, ha proseguito e completato la sua formazione pianistica seguendo corsi di perfezionamento con Konstantin Bogino, Bruno Mezzena e Boris Bechterev.

Costantino Catena è stato ufficialmente designato “Yamaha Artist” nel 2016. Il romantico programma prevede il celebre quartetto “Crisantemi” di Puccini e il quintetto con pianoforte op. 44 di Schumann.

Programma

Giacomo Puccini (1858-1924)

Crisantemi, elegia per quartetto d’archi

Robert Schumann (1810-1856)

Quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi op. 44

Allegro brillante

Quartetto Henao

Costantino Catena pianoforte

Quartetto Henao

William Chiquito Henao, violino

Simona Cappabianca, violino

Stefano Trevisan, viola

Giacomo Menna, violoncello