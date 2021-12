Covid 19 in Campania, record di contagi: De Luca chiede nuove ordinanze ai sindaci

Covid 19 in Campania: il governatore Vincenzo De Luca chiederà ai sindaci di prendere ulteriori provvedimenti per contenere i contagi.

L’ultimo bollettino parla chiaro. Su 111379 tamponi, 9802 sono risultati positivi (con tasso di incidenza dell’8,8%), facendo registrare un nuovo record di contagi da Covid 19 in Campania.

Il report posti letto parla inoltre di 37 posti di terapia intensiva occupati (sui 656 posti disponibili), mentre sono 587 i posti di degenza occupati (sui 3160 disponibili).

Gli ospedali reggono dunque abbastanza bene, sorretti anche dalla forte ripresa della campagna di vaccinazione, che ha superato quota 10 milioni di somministrazioni (di cui 1.637.688 di persone con terza dose).

Ma è chiaro che, di fronte al record di contagi e all’enorme numero di tamponi effettuati (con lunghe file soprattutto davanti alle farmacie), il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è preoccupato non poco.

Oltre alle due ordinanze per il periodo festivo, il numero uno di Palazzo Santa Lucia ha annunciato già la settimana scorsa “ulteriori misure nei prossimi giorni per il contenimento dei contagi”, ritenendo comunque di aver fatto, in base alle proprie prerogative, il massimo possibile.

Ma non è tutto. Come riporta “Il Mattino”, De Luca chiederà anche ai sindaci di promulgare nuove ordinanze, col preciso scopo di limitare al massimo gli assembramenti.

Si chiederà dunque un impegno preciso ai primi cittadini, così come da tempo sottolinea anche l’Unità di crisi regionale, che ha bisogno di agire in sinergia con chi governa le città.